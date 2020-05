29 may 2020

Y hasta aquí ha llegado la participación de Albert Barranco en 'Supervivientes 2020'. El confidente e inseparable compañero en el 'reality' de Rocío Flores, era el expulsado en la noche de ayer. El penúltimo que se quedará sin saber lo que es disputar la final, ya que ayer se conocieron a los últimos nominados. Como en el caso de Barranco, o Hugo Sierra o Jorge Pérez se quedarán con la miel en los labios el próximo jueves.

Precisamente era con Jorge con quien se batía en el televoto. El ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se quedaba fuera y se llevaba el halago de su compañero: "Muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho que continúe en esta aventura. Para mi Albert es mi ganador, es un hermano, para mÍ llegar hasta aquí ya era el premio que tenía".

Era el turno de que, como han hecho todos los expulsados, Albert tomara la palabra: "Quiero decirles a todos ellos que vine a este concurso porque me dieron la oportunidad. He sido yo en todo momento. Con Hugo aunque este más alejado tengo un buen rollo con él y lo sabe, me alegro de haberlo conocido y el resto son mi familia. Decirles que disfruten el tiempo que queda porque ya queda muy poquito. Me alegro mucho de haber llegado hasta aquí"

"He hecho un buen concurso, me llevo a personas en el corazón y esos no se puede comprar con dinero. Pensaba que iba a llegar lejos porque siempre he intentado ser un buen superviviente", añadía Albert, que ha hecho un concurso más que digno.

¡Así ha sido el momento de la expulsión de @albertbarranco_! ¿Qué te ha parecido?



Jorge merecía seguir

Me da pena Barrancohttps://t.co/0FBgMJbayp#SVFinal1pic.twitter.com/IX7OwIWmmk — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2020

Para él también había preparada una sorpresa de reencuentro. Con su madre, Tras reunirse con ella más de tres meses después, sacaba su lado más tierno: "La quiero mucho. 'Supervivientes' me ha hecho darme cuenta de lo que son mis padres para mí y de lo que mi familia ha hecho para mi toda la vida. El puente me enseñó a ser mejor hijo a partir de ahora. He hecho cosas que quizás no debería haber hecho y mis padres han hecho todo o que ha podido por hacerme a mí feliz. Tantos días sin poder darles un abrazo o explicarles cómo estoy en ese momento...".