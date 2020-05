30 may 2020 sara corral

Sergio Ramos está viviendo uno de los momentos más felices de su vida esperando a su cuarto hijo junto a su mujer, Pilar Rubio. Aunque durante esta cuarentena todos los proyectos laborales han tenido que ser parados, el joven ha aprovechado esta ocasión para pasar más tiempo con sus hijos y descubrir sus facetas más ocultas, al igual que ha hecho su mujer, Pilar. Hoy, el futbolista ha sorprendido a todos al compartir este tierno vídeo junto a su hijo.

Ya sabíamos que Sergio era un gran amante de la música, algo que le está transmitiendo a sus hijos tal y como ha mostrado en este vídeo junto a Sergio Jr. "Mi Nano... No creces tú, crecemos juntos. No aprendes tú, aprendemos juntos. No disfrutas tú, disfrutamos juntos", comenzaba escribiendo el futbolista al pie de foto.

"Porque la familia son ilusiones, proyectos y metas compartidas", continuaba escribiendo, a lo que añadía: "Con cada tecla tocas mi alma, con cada nota sacas la mejor versión de mí mismo para ayudarte a encontrar tu camino. Ojalá siempre así. Te adoro".

Durante el confinamiento Sergio y Pilar al celebrado el sexto cumpleaños del pequeño Sergio, con el que ahora el futbolista aprende música. "Hijo, deseamos que sigas creciendo con esa alegría y ese sentimiento que te hace único", le dedicaba su padre.