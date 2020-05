31 may 2020 sara corral

Compartir en google plus

Durante estos últimos meses, hemos tenido que hacer frente a algunos fallecimientos de caras muy conocidas que han destrozado a la sociedad. Ayer, la periodista Adela González, expresentadora de 'Más vale tarde', comunicaba a través de su cuenta personal de Twitter una de las peores noticias de su vida. Su hija fallecía el pasado viernes 29 de mayo a los 8 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer. A pesar del incalculable dolor que la joven siente, ha sacado las fuerzas necesarias para agradecer los mensajes de apoyo.

"Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita", comenzaba escribiendo la presentadora en su cuenta personal de Instagram, a lo que añadía: "Queremos agradecer a todos los espectadores que me han envíado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia".

"Gracias a todo el equipo de oncología infantil y radioterapia de GurutzetakoOsp por el cariño inmenso y las atenciones recibidas para Andrea y toda la familia", escribía emocionada, y añadía: "Gracias a todo el equipo de oncología infantil y radioterapia por el cariño inmenso y las atenciones recibidas para Andrea y toda la familia. A todos: médicos y enfermeras, auxiliares, celadores, limpieza".

Además, Adela agradecía a todos sus compañeros los calurosos mensajes de apoyo que está recibiendo. Entre los que podíamos leer este de su compañero Iñaki López. "La situación sanitaria me ha impedido subir. Pero hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo. Te queremos", decía el periodista.