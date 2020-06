1 jun 2020

Desde hace muchísimos años, Rocío Carrasco (la respuesta a la felicitación de cumpleaños de su hija) en una más en el clan Campos. Una especie de hija para María Teresa, que siempre ha sido su soporte en los momentos más complicados (y viceversa). Una auténtica hermana para Carmen Borrego y Terelu, que han sacado las uñas por ella delante de las cámaras de manera incondicional y han demostrado una lealtad desmesurada hacia ella siempre que se ha tocado un tema polémico que le atañía.

Por eso, las palabras de Terelu en la tarde de ayer sobre la relación inexistente entre Carraco y su hija, Rocío Flores, y su opinión sobre cómo debería reaccionar a esos gritos desesperados de acercamiento que hemos escuchado desde 'Supervivientes', son más que sigificativas. Demuestra, por enésima vez, que está al lado de su amiga de manera incondicional, pero, a la vez, deja ver que no comparte su criterio.

Era en el debate de 'Supervivientes' donde hablaba de ese tema que lleva sobre la mesa prácticamente desde que la joven saltó desde el helicóptero en Honduras. "Cuando dos personas tienen un conflicto, hay que saber entonar el 'mea culpa', y por parte de todas las partes. Nadie es perfecto en la vida y nadie actúa bien al cien por cien", manifestaba Terelu,allanándose el terreno para lo que iba a comentar a continuación.

"Lo paso mal cuando veo a la niña así, soy madre". explicaba sobre las emociones que le provoca ver a Rocío hija llorar delante de las cámaras implorando ese reencuentro con su madre, aunque dejaba claro que "no me meto y no me he metido nunca" en un asunto muy íntimo y personal que deben ser capaces de gestionar sus protagonistas, sin ingerencias externas.

Aunque añadía: "¿Existe alguien en el mundo que no quiera que una madre y una hija se reconcilien y lleven bien? No deseo nada malo para esa niña y nada malo para esa madre. Cualquiera que me conozca sabe que es verdad, no he opinado más de Rocío Flores porque soy muy mayor para hablar de niños, me da pudor".

Era entonces cuando pronunciaba esa frase que ponía de manifiesto que ella, personalmente, no está del todo de acuerdo con la postura adoptada por Carrasco en este asunto: "Estoy a su lado y respeto sus decisiones las comparta o no las comparta, y es más difícil respetar cuando uno... no las comparte". Unas palabras que se quedaban flotando en el aire...