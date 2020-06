6 jun 2020

Va a ir a por todas en los juzgados. Alexis quiere que sean los tribunales los que dicten sentencia y afirmen ante el ojo público que es hijo de Edmundo Arrocet. Él mismo nos cuenta cómo está viviendo todo el proceso y cómo están las cosas entre él y el conocido cómico y expareja de María Teresa Campos.

Hoy Corazón Alexis, ¿en que estado se encuentra su relación con su padre?

Alexis Arrocet Ha habido un intercambio de mensajes con acusaciones. Le he dicho que es un auténtico cobarde que huye y él lo único que hace es darle la vuelta a todo y me manipula con buenas palabras. Si es cierto que el último mensaje me dijo: “Yo no tengo porque reconocerte ya que tu madre quiso tenerte y yo no me tengo que hacer responsable”. Al final son tantas cosas que he explotado y he decidió ir a por todas en los juzgados.

H.C. ¿Como está el asunto en lo judicial?

A.A. Estamos a la espera. Dos días antes de que se celebrase el juicio, él se fue a Panamá. Él siempre ha sido reacio a hacerse las pruebas, porque tiene interés en que salga que no soy su hijo a pesar de que en privado me lo reconoce siempre y me llama hijito. Él nunca pedirá perdón públicamente por todo el daño que me ha hecho no dándome una infancia.

H.C. ¿Que hará si los resultados demuestran que es hijo de Edmundo?

A.A. En cuanto salgan, mi abogado, Fernando Osuna, me ha dado indicaciones para demandar a mi padre por daños morales ya que él le prometió a mi madre que se haría cargo en su día y no lo hizo. Él despareció el día que yo nací. Él me ofreció darme su apellido para poder sentarme en televisión y que yo ganase algo de dinero, pero eso a mí no me basta. Yo quiero que se me reconozca oficialmente como hijo de Edmundo.

H.C. ¿Qué relación tiene con sus hermanos?

A.A. Con la única que tengo relación es con Gabriela, y me dice que me entiende, ya que nuestro padre cuando va a Chile, va a visitarla 15 minutos a su casa y no vuelve. Incluso le ha pedido dinero para su hijo y nuestro padre primero dice que sí y después se hace el sueco y finalmente no se lo deja y es para comprar comida para su nieto. Con lo cual, demuestra no solo conmigo, si no con su hija también, que es un egoísta y solo piensa en él.

Alexis Arrocet paseando por la playa.

H.C. ¿Como cree que se ha portado su padre con María Teresa Campos?

A.A. Muy mal, él siempre me decía: "Ojos que no ven, corazón que no siente". Desaparecer así del lado de una señora que se ha portado tan bien con él y le ha dado todo, me parece de ser una persona sumamente desagradecida.

H.C. ¿A usted le ha ayudado económicamente su padre?

A.A. Mi padre únicamente me ayudó dejándome 3.000 euros para un negocio del mundo de la náutica que íbamos a montar juntos. Después de eso, me tenía que aportar una serie de documentos que nos pedía mi gestor y me puso mil excusas. Ahí me entere de que él no tributa en España. Tiene todo en Panamá con lo cual me demuestra una vez más que no es nada claro.