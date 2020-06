8 jun 2020

No fue una tarde sencilla para Carmen Borrego la de ayer en 'Viva la vida'. A la colaboradora le pusieron unos vídeos en los que sus excompañeros de 'Sálvame' no hablaban en tono amable de ella, y terminó por levantarse de la silla y hacer el amago de irse. Diego Arrabal se lo echaba en cara y ella se giraba para responderle: "No me estoy yendo, he dicho que ponga el vídeo".

Lo decía entre lágrimas, mientras la presentadora, Emma García, salía detrás de ella reconociendo que era una situación complicada para la hija de María Teresa Campos, pero haciéndole una advertencia sobre su comportamiento: "Creo que ayer has pasado mucha tensión y has venido a la defensiva". Borrego se quejaba amargamente: "Llevo 30 años trabajando honradamente. Me parece que todo el mundo puede opinar, ¿pero es necesario apedrearme?".

Carmen había sido entrevistada la noche anterior en el 'Deluxe', y más calmada hacía alusión a lo complicada que había sido: "La entrevista fue muy difícil y estoy harta de tener que dar explicaciones por cada cosa que hago. Si cobro es porque me da la gana y si hago una entrevista en una revista es porque me da la gana. Y no estoy cometiendo ningún crimen ni viviendo a costa de nadie".

"No puede ser el ataque gratuito constante, creo que hay muchas formas de decir las cosas. Y yo no he sido nunca una cobarde", decía, aludiendo a esos ataques que recibe desde el programa del que formó parte y del que se fue después de esa polémica con el tartazo de Payasín en 'Sálvame Okupa'.

Emma, le era muy clara: "A mí me pareciste valiente. Pero Carmen nadie te ha insultado, no se te está tratando mal. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Te he dicho que has ido allí y has sido valiente pero no nos metas a todos en el mismo saco. Hay una persona que no está de acuerdo pero el resto te estamos preguntando. Parece que eres una víctima a la que estamos atacando y no me gusta que digas que te estamos tratando bien".