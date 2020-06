9 jun 2020

Quien más y quien menos ha tenido que enfrentarse en estos meses de confinamiento a la tentación de tener la nevera y los armarios de la cocina a tiro de piedra. Algo a lo que nadie se ha escapado. Ni siquiera la mismísima Ana Rosa Quintana (así lucía el verano pasado en bikini y sin Photoshop). Y si hay famosas que han conseguido la heroica misión de bajar de peso durante el encierro (véanse los casos de Belén Esteban o de Gloria Camila Ortega), la presentadora ha confesado que ella ha subido un poquito...

Mínimamente, porque para lo que podía haber sido, Ana Rosa reconoce que está ante un mal menor. Era ayer, durante su programa, cuando revelaba la cantidad de kilos de más que marcaba su báscula al comienzo de la desescalada: dos. Un par de kilos que, sabiendo como sabemos lo disciplinada que es y lo que le gusta mantener su imagen a raya, no tardará en desterrar de su cuerpo.

Ana Rosa da gracias a lo complicado que ha sido encontrar ciertos productos en las estanterías de los supermercados. Sobre todo, los relacionados con el terreno de la repostería. Porque, aunque decía que "no me ha dado por hacer tartas", realmente reconocía que no ha sido por falta de ganas, sino de materia prima. "Iba a por levadura para hacer pan y no había manera. Hay que comer de todo", decía la reina de las mañanas de Telecinco.