10 abr 2020

Compartir en google plus

Llevamos cuatro semanas metidos en casa. Y ya se sabe que, en tiempos de recogimiento, las visitas a la nevera y a los armarios de la cocina, se multiplican de manera exponencial y peligrosa... Los expertos calculan que, de media, los españoles engordaremos entre 3 y 5 kilos por esta limitación de los movimientos. Pero en toda normal, hay excepciones. En este caso. Gloria Camila Ortega, lo es (también su sobrina Rocío Flores, pero desde 'Supervivientes').

Lo ha mostrado en Instagram. De manera muy gráfica, con fotos de su báscula de cada una de las semanas que lleva, como el resto, aislada en casa. Cuando la hija de José Ortega Cano cerró la puerta de su casa para cumplir la cuarentena, pesaba 51 kilos con 100 gramos. Esta semana, la báscula digital se ha parado en 49 kilos y 100 gramos.

Así demuestra Gloria los dos kilos que se ha quitado en estas semanas de confinamiento. pinit

Sí, ha sido capaz no solo de no engordar, sino de quitarse dos kilos y bajar de la barrera de los 50. Un resultado a base de cuidar la alimentación (eso también lo muestra en sus redes sociales) y de no dejar a un lado el deporte al que tantos han recurrido para, además, mantener la mente a raya.

El resultado de ese cuerpo moldeado, también lo ha compartido. Porque es de las que, de vez en cuando, regala alguna instantánea con un poco menos ropa de lo habitual. Y, la verdad, Gloria se mantiene estupenda. Aunque no sepamos si se nos va a permitir disfrutar de playas y piscinas este verano, lo cierto es que ella tiene la operación bikini más que controlada.