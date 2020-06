9 jun 2020

Nicolás Vallejo-Nágera, 'Colate', nació en Madrid el 1 de marzo de 1972. Estudió Relaciones Internacionales y Diplomacia. Su pasión por la comunicación le llevó a crear su propia empresa CMG All Productions, dedicada a la publicidad de grandes marcas como Discovery Channel, Air Europa, Volvo, Häagen-Dazs, entre otras. Ha trabajado en Antena3, Telecinco, Canal Plus, TVE, y televisión con Vía Digital… Lleva catorce años viviendo en Miami, donde ha colaborado en programas de Univisión.

Charlie vive en Miami. Es un cachorro de tan solo cuatro meses que derrocha felicidad porque ha encontrado un hogar donde le quieren y le miman.

Corazón Nicolás, ¿tiene asumido que tener un perro implica muchas obligaciones y responsabilidades?

Nicolás Vallejo-Nágera He tenido perros toda mi vida y la decisión la he tomado ahora por mi hijo Andrea. Llevaba dos años insistiéndome y me ha parecido un buen momento para que tenga un nuevo amigo. Además creo que, por cómo está la situación, vamos a tener que pasar mucho tiempo en casa y es un buen compañero para él.

C. ¿Qué vio en Charlie para que se decidiera a adoptarle?

N. V. Yo quería un perro de tamaño pequeño pero que no fuera un cachorro, porque a los mayores de edad no es necesario educarles como cuando son pequeños. Buscamos en páginas online y elegimos a un Charlie que nos gustó mucho. Pasamos todos los filtros que te exigen, pero cuando fuimos a por él nos dijeron que teníamos que llevarnos al compañero y eso ya me resultaba muy complicado.

C. Imagino que fue una desilusión.

N. V. Lo fue. Pero seguimos buscando y nos llamaron muy rápido para unos cachorros que tenían. Cuando vi a Charlie, me pareció muy grande pero mi hijo lo tenía en brazos y con la cara de amor que puso ya no hubo manera de decir que no. Le pusimos Charlie por el Charlie que no nos pudimos traer y que me dejó un poco triste. Además me gusta ponerles nombres de humanos.

C. Charlie era muy pequeño cuando le adoptó, ¿estaba asustado?

N. V. Se ha adaptado muy bien. Es alegre, se le nota contento y le encanta estar con mi hijo. Hemos tenido mucha suerte porque le gustan los niños. Donde vivimos hay muchos y le abrazan y juegan con él. Solemos ir a la playa y ya tiene una amiga vecina que se llama Chloe y le está enseñando a acercarse al agua, pero con mucha precaución. Todo el mundo sigue su crecimiento, es muy querido.

C. En esta sección hemos hablado con padres que nos cuentan lo beneficiosos que son los animales para sus hijos. ¿Cómo es la relación de Charlie con Andrea?

N. V. La principal razón de tener a Charlie fue porque considero que es muy importante para el desarrollo de Andrea. Aunque los dos son muy pequeños, ya tienen una relación muy bonita. Duerme con él. Estoy muy contento.

C. Un perro no es un juguete, requiere una educación especial...

N. V. Hace unos días fui con Andrea a visitar a un entrenador, pero nos quería poner unas normas que no nos gustaron y de momento seguiremos nosotros educándole. Está aprendiendo muy bien.

C. ¿Qué tal lleva la conciliación familiar?

N. V. Yo vivo en Miami solo por mi hijo. Aquí tengo la custodia compartida al cincuenta por ciento. Mi hijo es americano y tenemos las leyes de aquí que son muy igualitarias. No tengo problemas, aunque me gustaría que estuviera más tiempo conmigo…

C. ¿Cómo se queda Charlie cuando Andrea se va con su madre?

N. V. Se queda triste él y yo. El primer día que se va Andrea me quedo muy tocado, pero ahora tener a Charlie me ayuda mucho.

C. ¿Echa de menos vivir en España?

N. V. Echo muchísimo de menos España, voy unas tres veces al año. Y mi hijo está como loco por llevar a Charlie y presentárselo a sus primos. A Andrea le gusta mucho el pueblo (Pedraza). Pero ya veremos… En caso de que no podamos llevarle, tengo amigos que se quedarían con él.

C. ¿Algún proyecto en ciernes?

N. V. Es posible que vuelva pronto a la televisión de aquí, tengo muchas ganas. Toda esta situación del Covid-19 ha afectado muchísimo. Además estoy montando una empresa de trasporte. La logística en estos tiempos de incertidumbres es importantísima.

C. Parece que no solo usted tiene proyectos. Charlie ya tiene su Instagram y con el tiempo puede llegar a ser un influencer.

N. V. Así es. Le pueden seguir en @charlievnthev