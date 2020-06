12 jun 2020

No era de lo que iba a hablar, pero tenía que ver. Porque Belén Esteban (su cambio físico en la cuarentena) relataba en la tarde de ayer en 'Sálvame' un tenso encuentro en la calle con Fidel Albiac, cuando iba a hacer unas gestiones a las que le acompañaba su marido, Miguel Marcos. Porque la reacción del marido de Rocío Carrasco (la respuesta a la felicitación de su hija) no fue precisamente la de dos amigos que llevan tiempo sin verse y tienen que contener el saludo por la distancia social.

"Fui a San Sebastián de los Reyes a hacer unas gestiones con Miguel y, donde teníamos el coche aparcado, vi a Fidel Albiac. Le vi perfectamente y él también me vio a mí, pero no nos saludamos. No me salió saludarle. Vi muy bien a Fidel, con sus cascos, hablando por el móvil", era el relato de la de Paracuellos del Jarama.

Ya metida en harina, aprovechaba para opinar sobre cómo puede haber afectado tanto a Fidel como a Carrasco la actitud y el concurso que la hija de ella, Rocío Flores (su espectacular pérdida de peso), ha realizado en Honduras, en 'Supervivientes'. Porque, más allá de alcanzar el puesto de tercera finalista y de mostrarse tal cual es ante la audiencia, ha dado ciertos detalles de las relaciones familiares que, a juicio de Belén, pueden haber hecho mucho daño al matrimonio.

"Yo he visto a una persona que conozco, he visto a una niña que no ha tenido una mala palabra ni ha consentido como cuando Avilés le quiso meter los dedos que nadie dijera nada malo de su madre", explicaba Esteban, que cree que la defensa que ha hecho de la joven es lo que provocó que Albiac ni girara la cara al cruzarse por la calle.

Ellos pensaban que iba a hablar y no lo ha hecho"

"Podía haber ido en contra de Fidel y no lo ha hecho. Para mí Rocío ha dado una bofetada con la mano abierta a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac, ellos pensaban que iba a hablar y no lo ha hecho", sentenciaba desde su casa, porque al ser paciente de riesgo, aún no se ha incorporado al plató y sigue entrando por videollamada cuando es menester.

Belén remataba el tema suavizando las cosas, y sosteniendo que está segura de que "Rocío Carrasco llamará a Rocío Flores, sea ahora o en quince años. Y estoy segura de que Rocío Flores lo dejará todo y se irá a ver a su madre": Ahí queda esa predicción.