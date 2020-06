13 jun 2020

Es la actriz del momento y es que conseguir un Goya teniendo como rival a Penélope Cruz no es algo que ocurra todos los días. Por eso Belén Cuesta ya sabe lo que es tocar el cielo con la punta de los dedos pero también ver cómo todos tus sueños se pueden desvanecer cuando una pandemia asola el mundo.

Hoy Corazón Cuando aún recoge las mieles por el éxito de 'La trinchera infinita' llega Tampax y le ofrece ser la chica del año. ¿Cómo se le queda el cuerpo?

Belén Cuesta Soy una afortunada por tener esta campaña y poder lanzar un mensaje educativo a las chicas que empiezan a usar Tampax y no saben ponérselo bien. Me encanta decirles cómo hacerlo y cómo poder ayudarlas.

H.C. ¿Y le costó en su día ponérselo?

B.C. Claro que sí, sobre todo al principio. Daba hasta cierto miedo la primera vez, pero por suerte una prima mía que es ginecóloga me enseñó.

H.C. Ahora que empezamos a recuperar cierta normalidad, ¿cuesta salir de casa?

B.C. Es verdad que echo de menos mi casa cada vez que salgo. Algo de síndrome de cabaña me queda.

H.C. Su gremio se ha visto afectado por la pandemia. ¿Cómo lo ha vivido?

B.C. Acabo de terminar una película con Javier Cámara justo antes de la alerta sanitaria pero tengo muchos amigos metidos en rodajes que están parados y no se sabe cómo van a continuar. Evidentemente habrá trabajos que se pierdan y hay bastante incertidumbre. Hace unas semanas nos preocupaba la salud ahora el futuro de nuestras profesiones.

H.C. Esto ha abierto los ojos de muchas personas sobre su estilo de vida. ¿Algo que mejorar?

B.C. Por supuesto. He reflexionado mucho y he podido hablar con mi familia y seres queridos. Esto me ha ayudado a entender la importancia que es estar contactado y cerca de tu gente. A mí me ha tocado pasar este tiempo en Madrid, alejada de mis padres que viven en Málaga.

H.C. Al menos estaba con su pareja, el actor Tamar Novas, y no en soledad.

B.C. Es verdad que para la gente que vive sola ha resultado durísimo. Yo he pasado el confinamiento junto a mi pareja pero eso no quita que lo peor haya sido no poder ver a mi familia. Pensar en la gente que caía enferma y encima sin sus seres queridos... Ha debido ser tremendo.

H.C. Muchos lo han vivido como una película de miedo. ¿Le ha pasado?

B.C. Sobre todo como una película extraña. De miedo, pero un thriller dramático que ha ido cambiando de género.

H.C. Encima le cogió con la resaca de su premio Goya por el trabajo en un filme donde precisamente el protagonista (Antonio de la Torre) se pasa casi 40 años confinado en un zulo de su casa. Suena a ironía de la vida…

B.C. Te diré que ahora cuando pienso en el premio Goya me parece que fue hace muchísimo ya que en esta situación que hemos vivido la percepción del tiempo es distinta. Lo veo algo muy lejano. Evidentemente soy consciente de lo afortunada que soy por conseguirlo.

H.C. ¿Qué será lo primero que haga en cuanto pueda?

B.C. Viajar a Málaga para ver a mi familia. No veo ese momento. Por suerte mis padres han estado bien porque han sido muy prudentes pero deseo estar ahí y disfrutar de mi sobrinita.

H.C. ¿El trabajo tendrá que esperar o ya hay proyectos a corto plazo?

B.C. Estoy pendiente de saber qué ocurre con los proyectos que había pero aún es pronto para tener respuesta.

H.C. Después de un Goya ¿da vértigo el siguiente trabajo?

B.C. En mi caso no. Esta profesión es así de variable y a mí lo único que me interesa es trabajar.

H.C. ¿Qué cambiará a partir de ahora?

B.C. Igual con el paso del tiempo olvidemos lo que hemos aprendido ahora pero mi deseo es ser capaz de parar a tiempo y estar más cerca de mi gente

H.C. Hay quien augura un' baby boom' para los próximos meses. ¿Será su caso?

B.C. No. No es algo que ahora mismo me plantee.

H.C. ¿Es una española crispada por las circunstancias?

B.C. Al revés. Cuanta más crispación hay intento relajar y no añadir leña al fuego. Es el momento de calmarnos y no empeorar las cosas.

H.C. Hay miedo al invierno.

B.C. Yo también estoy preocupada por cómo irán las cosas pero ahora prefiero pensar en el presente y en el próximo día 22 de junio, cuando pueda viajar a mi tierra y estar cerca del mar que lo necesito muchísimo.

H.C. ¿Qué tal gestiona que le saquen fotos con su novio?

B.C. No me siento atosigada ni agobiada y es que suelo relativizar bastante.

H.C. ¿Hay proyectos de boda?

B.C. De momento nuestro proyecto es sobrevivir y ver cómo salimos adelante.