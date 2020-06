13 jun 2020

Compartir en google plus

En enero y cuando no sabíamos aún nada de la pandemia que nos esperaba, descubríamos no sin cierto asombro que el amor de Javier Rey y Blanca Suárez había traspasado la pantalla. La ex de Mario Casas encontraba el amor en el también actor, que comparte pantalla con ella en “El verano que vivimos” una historia de amor que el verano pasado unió las vidas de Blanca Suárez y Javier Rey, inspirada en hechos reales, que nos traslada al Jerez de los años 50. Cinta tras la cual la pareja inciío una discreta relación que ha sobrevivido, tal y como hemos podido comprobar a la cuarentena.

Y es que, como todo hijo de vecino, la pareja decidió llevar a cabo el plan de viernes noche por excelencia y encargar una pizza para amenizar la fase dos de la descalada en Madrid.

Acompañados de Pistacho, el perro de la actriz, se sentaron en la terraza del local al que acudieron y después de recoger su pedido pusieron rumbo a casa de Blanca donde podrían haber pasado juntos el confinamiento.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado a los cuatro vientos su amor, parece que mantienen una relación de lo más consolidada desde que hace unos meses. Aunque se concieron en 2016 durante el rodaje de 'Lo que escondían sus ojos', no ha sido hasta este año cuando ha saltado la chispa entre ambos.