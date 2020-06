14 jun 2020

"Que vuelvan los besos, las risas, las voces". Así comienza una canción que me ha llegado, en estos días de confinamiento, por varías vías, algo que me alegra, no solo porque esté compuesta por un gran artista, además de amigo, sino porque los beneficios que genere este tema se destinarán, íntegramente, al Banco de Alimentos.

Hoy Corazón Juan, ¿cómo surge todo?

Juan Valderrama En principio se realizó de manera casera, pero mi amigo Rodrigo Fernández, que es guitarrista y productor, me dijo: «Vamos a hacerla bien. Graba la voz en tu casa y en mi estudio te la termino». Una vez acabada, la soltamos, como quien no quiere la cosa y le dijimos al Banco de Alimentos: «Esto te lo vamos a regalar». A los pocos días empezamos a recibir mensajes de América Latina, Estados Unidos...

H.C. Es una canción dedicada a nosotros mismos…

J.V. Sí, porque creo que no estamos tan mal como país. La gente vive muy feliz aquí. Viene gente de todos los rincones del planeta para disfrutar de nuestra tierra. Me duele que no lo apreciemos, porque hay generaciones que hemos crecido sobradas de todo. Tanto, que no valoramos nada.

H.C. La vida, dice en su canción, está llena de cosas pequeñas. Quizás hemos aprendido a valorarlas ahora, más que nunca…

J.V. El ser humano es inconsciente de su propia felicidad. Esto nos ha hecho perder la libertad y a seres queridos. Esta pandemia nos va a enseñar mucho. El problema es lo pronto que olvidamos.

H.C. ¿Cómo surge la inspiración en estos tiempos?

J.V. Las canciones tienen vida propia. A mí no me sirve ningún método. Yo no me pongo a escribir todos los días. Es más, puedo tener tres meses improductivos y en un solo día componer tres canciones. Como soy creyente, pienso que las cosas pasan cuando Dios quiere. Esta canción salió sola, cogí la guitarra y en diez minutos estaba terminada. A falta, solo, de cantarla y producirla.

H.C. ¿Fue complicada la producción?

J.V. Yo me sentía muy pequeño. Hay artistas con millones de seguidores que habían hecho lo mismo, por eso pensé que esto iba a pasar sin pena ni gloria y resulta que, sin ninguna promoción, esta es una de mis canciones que más éxito ha tenido porque la gente lo ha querido así. Es de las cosas más bonitas que me han pasado como artista. Sobre todo, fuera de España, porque aquí siempre estamos con el título de hijo de Juanito Valderrama.

H.C. Si hay algo en lo que me recuerde a su padre, es en lo bien que cuentan las historias. Yo, que tuve la suerte de conocer a Juanito Valderrama, podía pasar horas escuchándole…

J.V. Cierto. Mi padre era un comunicador fuera de serie.

H.C. Y como contador de historias, además de autor y periodista, ¿ha pensado cómo narraremos esta película de ahora, con la perspectiva del tiempo?

J.V. Lo idealizaremos todo, seguro. Vamos a tener el recuerdo de haber estado junto a nuestros hijos, haciendo magdalenas, pan… sin acordarnos de que es la mayor tragedia que ha vivido este país, desde de la Guerra Civil. Como periodista, he visto informaciones que me han preocupado mucho.

"No volveremos a la normalidad hasta que no exista una vacuna, porque vivimos de que la gente se junte para vernos "

H.C. ¿Por ejemplo?

J.V. Noticias que hablan de lo que hemos sacado de bueno de este confinamiento: anécdotas divertidas, reuniones digitales con cerveza con amigos… No sé si eso significa que no hemos sido conscientes de lo que ha pasado, o quizás es que ha sido tan dramático que nos negamos a procesarlo y nos es más cómodo vivir en nuestro micro mundo, pensando: "¿Qué va a ser de mí, de mi trabajo, de mi gira". Ahora viene la postpandemia, el choque frontal con la realidad económica.

H.C. Y el mundo del arte, que nos ha servido de tanta ayuda para superar este momento difícil, se va a ver muy tocado tras esta crisis…

J.V. Nosotros, los juglares de toda la vida, servimos para distraer, para acompañar, para ese intangible, que es muy importante, porque sin eso habría sido más terrible todavía soportar este momento. No vamos a volver a la normalidad hasta que no exista una vacuna, porque nosotros vivimos de que la gente se junte para vernos. Mi gremio es muy vulnerable.

H.C. Los planes de futuro no pueden faltar nunca y sabiendo cómo está arrasando en América Latina, imagino que ese será un destino obligado…

J.V. Sí, vamos a ir en cuanto pase la pandemia, con la gira de 'Mujeres de carne y verso', que estrenamos en enero. Lo importante es que la gente que viene conmigo no pare, aunque no ganemos mucho dinero. Tenemos que ayudarnos entre todos a salir adelante.

H.C. Para quienes no hayan visto el vídeo, ¿dónde se puede descargar?

J.V. En YouTube: 'Que vuelva' de Juan Valderrama. Además, puedes donar lo que quieras al Banco de Alimentos en la página www.fesbal.org.es

H.C. Que vuelva la música en vena, Juan…

J.V. “Que vuelva la alegría y se vaya la pena”.