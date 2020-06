14 jun 2020

La relación entre Rocío Flores y Ana María Aldón en 'Supervivientes' no comenzó de la mejor forma posible. La mujer de Ortega Cano no apoyó a la hija de Antonio David en sus conflictos con Yiya, sin embargo, esta falta de empatía fue olvidada en la última parte del concurso donde ambas unieron fuerzas y remontaron para afrontar así mejor su estancia en Honduras.

Anoche, Ana María Aldón se sentó en 'Sábado Deluxe' y habló por primera vez sin tapujos del conflicto latente entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco. La mujer del Ortega Cano siempre se ha mostrado muy respetuosa a la hora de hablar de este tema, por la relación que mantiene su marido con ella. Tampoco ha hecho referencia a Rocío carrasco durante su estancia en la isla, no obstante, ayer dio su visión sobre el conflicto entre madre e hija.

"La relación ella la tiene con mi marido que es quien la ha criado. Cuando yo aparezco en esta saga coincide que Rocío se va a Málaga. 'Supervivientes' nos ha servido para conocernos", afirmaba Ana María. Que contaba, nunca ha mantenido una relación con Roció salvo en eventos como bautizos o comuniones hasta antes de entrar al concurso.

"Me encantaría que hubiese una reconciliación entre madre e hija, un hijo es demasiado", dijo Ana María. "Yo no voy a hablar de Rocío Carrasco, porque le tengo respeto. No sé lo que ha podido ocurrir", finalizaba sin entrar en detalles.