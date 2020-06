15 jun 2020

El plató de 'Hable con ellas', y las horas fuera de cámara preparando el programa, propiciaron que Yolanda Ramos y Rocío Carrasco se hicieran amigas. Han pasado ya cuatro años (casi) desde que el programa se dejara de emitir en Telecinco, pero la primera de ellas demostraba este fin de semana, en 'Sábado Deluxe', que la relación sigue gozando de buena salud y que no piensa traicionarla.

Porque, obviamente, al tenerla en esa silla sentada y después de todo lo que se ha hablado de Carrasco y de su no relación con su hija, Rocío Flores, Jorge Javier Vázquez estaba poco menos que obligado a preguntarle sobre el asunto. La actitud y las palabras de Yolanda pusieron de manifiesto que le guarda a su amiga una enorme lealtad.

Las presentadoras de 'Hable con ellas' sentadas en el plató. pinit

"Soy su amiga y precisamente porque soy su amiga no tengo ni idea, si no fuera su amiga tendría idea y hablaría. No voy a hablar del problema de Rocío Carrasco y su hija", sentenciaba, cerrando la puerta a que se siguiera por esa línea. Si tenía algo claro en su cabeza a la hora de sentarse en esa silla, es que no iba a traicionar la confianza de Rocío.

Y, además, sabía bien a dónde iba, porque a pesar de no ser habitual verla en este tipo de espacios, sí se confesaba una fiel seguidora de los mismos, y aprovechaba para agradecer la enorme compañía que el universo 'Sálvame' ha hecho a la gente durante estos meses de confinamiento en los que las horas se han hecho eternas.

"No sabéis cuánto bien habéis hecho en este confinamiento", sentenciaba tras aclarar que no echa de menos la televisión, pero sí a David Valldeperas, director del programa, y a sus compañeras, entre las que estaba esa Rocío de quien se dijo que no tenía una relación estrecha con Yolanda. Esta última ya ha demostrado que no debemos de creernos todo lo que leemos o escuchamos.