16 jun 2020

Sergio Ramos y Pilar Rubio se dedicaron ayer mensajes en sus redes sociales para celebrar ese primer aniversario de boda. Sí, ya ha pasado un año desde esa ceremonia en la que imprimieron su sello personal y que les unió en matrimonio después de tres hijos y lo que para muchos se nos ha hecho como toda una vida juntos.

No fueron los únicos que recurrieron a las redes sociales para recordar ese día. Y hay alguien que no escogió demasiado bien la imagen con la que lo hacía. Nos referimos a Lorena Gómez que, aunque seguramente tuviera la mejor de las intenciones, ha patinado, porque se ha dejado fuera a la que debiera ser la gran homenajeada con su gesto.

Efectivamente, la cantante seleccionaba una instantánea familiar en la que no hay ni rastro de Pilar Rubio, ni más ni menos que la novia. Y como la difusión ha sido a través de los 'stories', no sabemos cuál habrá sido la primera reacción de la presentadora al ver que su cuñada se ha olvidado de ella.

Esta es la imagen compartida por Lorena y que ha levantado ampollas. pinit

Lo cierto es que, en más de una ocasión, se ha hablado de que la relación entre ellasno sería todo lo buena que gustaría en la familia. Sobre todo, porque Rubio mantiene una amistad muy estrecha con Vania Millán, ex de René (marido de Lorena). Incluso las hemos podido ver ir juntas a un concierto no hace muchos meses.

Si se trata de un desliz o de un nuevo dardo de Gómez a la mujer de Sergio Ramos, es probable que nunca lleguemos a saberlo, pero su felicitación no ha sido pasada por alto por la prensa y la sombra del mal rollo regresa sobre ellas.