17 jun 2020

Con permiso de Oriana Marzoli e Iván González, que tardaron un suspiro en confesar en 'La casa fuerte' (el caché semanal de sus concursantes) que entre ellos había algo más que una simple amistad, Maite Galdeano y Labrador (ex de Ylenia Padilla, para más señas) se han convertido en la primera pareja sorpresa del 'reality'. O en algo parecido, porque con los antecedentes que tenemos (sobre todo los de ella), podría o tratarse más que de un juego, de una ilusión óptica para servir al espectáculo.

Todo comenzaba con un roneo que iba subiendo de intensidad hasta concluir en unos besos apasionados en medio del jardín de la casa y ante la mirada de sus compañeros, que ya sospechaban que algo se traían entre manos. Y era esto, lo que podría ser el comienzo de una relación o, al menos, de un 'rollete de reality'.

Para darle una mayor credibilidad a la historia, ahí estaban las palabras de la madre de Sofía Suescun: "Voy a dejarme llevar y que fluya... Estoy muy tímida, hace 5 años que no pasa nada... No tengo ningún problema en dejarme querer, si me dan amor bienvenido sea". Así que, como se quiere dejar querer, se prestaba a una cena romántica con el joven salido de la factoría de 'Gandía Shore'.

Imagen de uno de esos besos entre Maite y Labrador. pinit

"Me he hecho ilusiones contigo, los besos que me has dado me han parecido de verdad. El amor me da un poco de miedo", decía durante esa cena, recibiendo la respuesta de Labrador: "Me apetecía darte un beso, si no, no te lo habría dado". Era de lo poco que salía de la boca de él, que se limitaba a asentir ante la manifestación de los castillos en el aire de Gadeano: "Vamos a ver qué tal... Vamos a tomarnos estos días con tranquilidad y que el futuro decida".

Lo cierto es que, entre sus compañeros, los sentimientos son encontrados. Porque si Christian, el hijo de ella, tan solo le pedía a Labrador que haga a su madre feliz, Oriana estallaba ante lo que cree que es un burdo montaje: "¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Que Labrador se preste hacer semejantes chorradas me da vergüenza ajena. No lo entiendo, me he sentido un extraterrestre en esta casa".