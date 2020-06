19 jun 2020

Rodeada por sus tres hermanos y a las puertas de su casa. Así aparecía Mila Ximénez por primera vez tras ese anuncio de que padece un cáncer de pulmón para el que va a requerir un tratamiento de seis meses (aunque ya ha advertido que su paréntesis en la tele va a ser más corto; que si todo va bien, en septiembre estará de nuevo sentada en el plató de 'Sálvame').

Mila atendía a los reporteros que la esperaba y que querían saber cómo estaba. Cómo afronta este situación. "Hoy he salido, a partir de mañana vendrá lo gordo y me quedaré en casa", eran sus palabras, reconociendo que atendía a la prensa porque sabía que estaban haciendo guardia ante esa posible aparición tras el anuncio de la enfermedad.

Los tres hermanos de Mila, que ya han ganado sus batallas contra el cáncer, no se separan de ella. pinit

"Agradezco muchísimo todo, el respeto que habéis tenido... Yo no voy a salir mucho de casa ahora, pero entiendo vuestro trabajo. Y os doy las gracias. Simplemente deciros que necesito mi espacio", sentenciaba mientras se le entrecortaba la voz fruto de una emoción inevitable.

"Estamos ahí, en la guerra, en la lucha y empezamos mañana la batalla... A ver qué pasa", continuaba antes de dar la razón a una de esas reporteras que ponía el acento en lo luchadora que ha sido siempre: "Ya, y voy a seguir así. Pero quiero que sepáis que os entiendo, que os respeto y que somos compañeros".

"Mañana empieza el tratamiento fuerte. Bueno, no muy fuerte mañana y a la otra semana o así empiezo con quimio fuerte y ya no podré atenderos mucho", decía conteniendo las lágrimas y admitiendo que tiene mucho miedo y tener muchas ganas de ver a Alba, su hija (conócela aquí), que aún estaba arreglando la manera de venir por el tema del cierre de las fronteras con la pandemia. A partir del 22 sería cuando se produciría ese viaje para no soltar de la mano a su madre, que tanto la necesita.