19 jun 2020

Dentro de ese espacio colindante a 'Sálvame' que es 'La última cena', ayer les tocaba cocinar a Alonso Caparrós y a Anabel Pantoja. Y, obviamente, esta última eligió para deleitar a sus compañeros y al jurado el plató más típico de Cantora: el famoso pollo a la Pantoja del que tanto hemos oído hablar en las última décadas, desde que su tía Isabel tuviera aquel restaurante.

Ayer, por sorpresa, entró mediante llamada en 'Sálvame' para ayudar a su sobrina a elegir bien los ingredientes de esa receta estrella que guarda con celo y de la que no suele hablar. Pero por Anabel, que ha demostrado ser su soporte en los vaivenes más duros de la vida, haría lo que fuera. Incluso, darle esas recomendaciones para hacer el pollo a la Pantoja perfecto.

Anabel Pantoja y Alonso Caparrós atentos a las instrucciones de la tonadillera. pinit

"Lo primero es marcar el pollo con sal y pimienta. Cuando esté marcado, le echas el vino o la cerveza. Cuando se evapore lo volcáis en el sofrito. Lo cubrís de agua o de caldo de pollo", empezaba revelando y haciendo hincapié en la importancia de esa evaporación, para que quede "blandito", en ese punto que tan famoso hizo su pollo.

"Si podéis comprar un buen vino, mejor que cerveza. Tenéis que cocinar el sofrito, y luego mezclarlo con el pollo. Tranquilos que os va a salir bien. No os olvidéis del romero, que es un ingrediente muy importante", se escuchaba a la artista recomendarles mientras buscaban todo lo necesario para ponerse delante de los fogones.

También le daba un consejo para evitar distracciones: "No te puedo recomendar ninguna canción porque lo más importante es estar concentrados. A mí no me gusta nada cantar mientras cocino. Tenéis que estar al cocinado". Sí, Isabel no canta mientras cocina. Hay que estar a lo que hay que estar...