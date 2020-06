20 jun 2020

Compartir en google plus

Esta semana nos hemos quedado sin el humor de la Sardà. La actriz catalana nos hizo reír hasta cuando no quería. Su hermano Xavier, al que crió desde pequeño cuando se quedaron huérfanos, le dedicó su habitual columna asegurando que estaba muy triste por haber perdido una gran lectora.

Y cuando parecía que habíamos cubierto el cupo de noticias tristes de la semana, Mila Ximénez dejó a medio país en shock al confesar que le han detectado un cáncer de pulmón, pero como es una luchadora nata no piensa darse por vencida y quiere salir victoriosa. Cuenta con el apoyo y el respeto de todos.

Igual que los dos estrenos televisivos antes de la vuelta a la normalidad. La tercera temporada de ‘Lazos de sangre’ arrancaba con el regreso de Rocío Carrasco a un plató de televisión como colaboradora estrella. Los documentales, como siempre bajo la batuta perfeccionista de Carmen Delgado y Tesseo Producciones.

Y en el ‘late night’ de Mediaset, Tárrega ha desempolvado su teléfono para escuchar a los trasnochadores que le cuentan sus historias. Aunque no ha despegado con fuerza, la valenciana es como una mascletá, irá poco a poco hasta que alcance el liderazgo.

Por fin una buena noticia. Feliciano López y Sandra Gago, van a ser padres

Y en el ecuador de la semana, por fin una buena noticia. El tenista Feliciano López y su mujer, Sandra Gago, van a ser padres. Se anotan el primer embarazo del confinamiento. Vendrán más, porque estar encerrados es lo que tiene. Él es la primera vez en su vida que pasa dos meses seguidos en casa.

Y por otro lado, la ‘chica dorada’ ha cumplido 49 años inmersa en pleitos con todos su ex, que quieren compartir con ella la custodia de sus dos hijos y la acusan de no estar en condiciones de criarlos. Ella, desafiándoles, se ha dejado ver con ellos paseando en bicicleta por los alrededores de su mansión en Miami.

Y los Reyes siguen con su agenda social y nos hemos acostumbrado a verles con mascarilla. Por cierto, la Reina no se ha atrevido todavía a conjuntarla con sus estilosos modelos para evitar las críticas. Parece que la cosa se anima y veremos qué nos depara la próxima semana cuando volvamos a una normalidad relativa. Me comentaba un afamado ‘paparazzi’ esta semana que a ver dónde se van los famosos este verano de vacaciones. Lo importante ya no es dónde, sino que se vayan.