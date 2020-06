22 jun 2020

"Feliciano es muy apasionado en la intimidad". Yola Berrocal sorprendía a todos con estas palabras hace tres años sentada en el plató de 'Sábado Deluxe'. Situaba los hechos de sus encuentros íntimos con el tenista en 2003, diez años antes de que comenzara su relación con Alba Carrillo (el enganchón que tuvieron en su día, aquí), y esta ya le dio réplica en su día. Ahora, Yola ha vuelto a la carga.

Aprovechando su estancia en 'La casa fuerte' y consciente de que esta historia podría darle protagonismo y minutos de pantalla en los vídeos que se ofrecen de lo que pasa dentro de la casa, ha rescatado la historia para ahondar en los detalles de esas noches de alcoba con el tenista y exmarido de Carrillo.

Yola estaba en el jardín con Iván González y salía como protagonista de un tema de conversación la propia Alba. Berrocal criticaba su manera de afrontar la relación con López: "Si se hubiese preocupado más del corazón y no tanto del dinero... No se puede ir así, pobre Feliciano, lo que ha aguantado. Lleva años viviendo de su relación y todo esto sin hijos, se le ve mucho el plumero".

Efectivamente, era inevitable que saliera a la palestra el tema de su 'affaire', y Yola le confesaba a su nueva mejor amiga, Leticia Sabater: "Fue en el hotel de 'Crónicas Marcianas'... Dejamos la habitación... Todos los días mandándome mensajes supercariñoso y me decía 'mi amor, mi amor...'. Luego nos vimos en Madrid, más veces. Fue en 2003 y no he vuelto a hablar con él".

¿La reacción de Alba desde el plató? Lejos de enfadarse, sentenciaba que Berrocal "ha estado con personas muy famosas". Sí, sin molestarse por el hecho de que haya removido ese pasado confesando unos encuentros sexuales con quien por entonces ya era su pareja.