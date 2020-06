15 jun 2020

Son una de las parejas más raras de las que han entrado en 'La casa fuerte'. De hecho, pocos entendían por qué Yola Berrocal y Leticia Sabater (escucha aquí todos sus éxitos musicales), antaño enemistadas, habían sido elegidas para participar juntas en este 'reality' de Telecinco. Pero tras la explicación que dieron anoche ante las cámaras, pueden entenderse muchas cosas.

Porque la mayor expectativa sobre ellas era ver si eran capaces de limar las asperezas con las que llegaban al concurso, y no han necesitado ni una semana para hacerlo. "Empiezo a estar feliz de estar de pareja contigo. Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, yo tengo mucha más picaresca y tú eres más ingenua. He empezado a coger cariño a tu personalidad", se sinceraba Leticia en uno de los vídeos que hemos podido ver de esos primeros días de convivencia.

"Yo sé que eres una persona que ha sufrido mucho y que eres una luchadora", eran las palabras con las que respondía Yola y que servían para enterrar el hacha de guerra y para que esta descubriera un secreto que las une y que han sido capaces de mantener alejado de los focos más de cuatro décadas.

"Hace 42 años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabíamos porque discutíamos, he conocido a una persona bellísima", contaba Berrocal, que continuaba con el relato: "Mi padre siempre me ha contado esa anécdota y me preguntaba que por qué no éramos amigas si Leticia tenía una familia muy buena y muy maja. Yo le dije que no lo sabía, que pensaba que ella tenía algo en contra de mí. Estoy muy contenta de haberla conocido".

Sabater reconocía que, durante muchos años (aunque hace ya 20 que no tiene este problema de incompatibilidad con ella para compartir el mismo espacio), siempre decía: "Si Yola va a un programa no voy". Y añadía: "Nunca pensé que un domingo como hoy, estoy feliz y que no me gustaría que me cambiaran de pareja". Porque, incluso, se lanzaban a darse un beso en la boca.

Yola Berrocal y Leticia Sabater se dan un pico en directo en 'La casa fuerte'.

"Con vuestras trayectorias tan largas, tan dilatadas, tan contadas… No teníamos ni idea los medios de comunicación. Esto es historia de la televisión", expresaba con gran sorpresa por lo que acababa de escuchar al presentadora del programa, Sonsoles Ónega.