26 jun 2020

Hace unos días, dos jóvenes se servían del parapeto que ofrece Twitter para acusar a Justin Bieber de acoso. El cantante no se lo pensó dos veces y se defendió por la misma vía, compratiendo la documentación pertinente con la que demostraba que lo que estaban contando no podía ser cierto. Y dejaba claro que no se quedaría ahí, que emprendería las acciones pertinentes para que su imagen y su nombre no quedaran manchados por una difamación.

Dicho y hecho. El cantante canadiense ha presentado la demanda correspondiente ante una acusación "maliciosa" para la que puede defenderse con "evidencia documental indiscutible" y que demuestra que son "mentiras escandalosas e inventadas". Eso es lo que se puede leer en el documento al que ha tenido acceso el portal TMZ.

Una demanda en la que Bieber pide nada menos que 20 millones de dólares a las dos mujeres que le han señalado y que podría sentar precedente ante tantas falsas acusaciones que reciben multitud de famosos de manera habitual en las redes sociales. Una cifra que, de ganar, puede hacer pensárselo dos veces a quienes se esconden tras el anonimato de un 'nick' para verter falsedades de esta índole.

"Bieber no se quedará de brazos cruzados mientras los demandados intentan llamar la atención difundiendo imprudentemente mentiras maliciosas sobre que él participó en una conducta criminal atroz", se puede leer en la demanda que ya han presentado sus abogados,

Justin fue bastante claro el pasado domingo cuando dio respuesta a estas acusaciones, escribiendo que no se iba a "quedar de brazos cruzados", porque jugar con algo tan grave como el acoso, no se puede tomar a la ligera.