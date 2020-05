21 may 2020

Es cierto que no debe ser lo mismo pasar el confinamiento en un piso pequeño, que no tiene siquiera balcón a hacerlo en una mansión provista de jardín, piscina, gimnasio, sala de cine y spa, como en las que suelen vivir los famosos. Sin embargo, esto no les exime de aburrirse y por eso ellos también han intentado matar el tiempo cortándose el pelo ellos mismos o practicando con sus propios hijos –ayer te mostrábamos el perfecto cambio de look que Jessica Alba le ha hecho a su hija mayor– el o a las personas con las que están confinadas o atreviéndose a teñirse a melena en casa, como ha hecho Eva Longoria.

Justin y Hailey Bieber han querido dar un paso más allá y han optado por el maquillaje. La pareja ha mostrado en su último episodio de The Biebers on Watch, el programa que ambos tienen en Facebook Watch, como él la maquilla a ella. El clip comienza con el cantante admitiendo que no tiene idea de por dónde empezar… Por suerte adivina que la base es uno de los cosméticos que van primero y, dado que su mujer es la imagen de BareMinerals, se entiende que casis todos los productos de maquillaje que muestran son de esta marca cosmética.

Después llega el turno del bronceador, cuando Hailey le advierte de que el tono es algo oscuro para su tez, por lo que solo lo tiene que aplicar sutilmente en las zonas en las que le indica. Después de difuminarlo y de extender el colorete, el cantante pasa a la zona de los ojos, donde primero se centra en la sombra y después incluso se atreve con la máscara de pestañas –con ella mancha un poco la piel de su mujer, ante lo que no duda en chuparse el dedo para quitar con él el maquillaje–. Luego llega el turno de corregir sus pequeños errores en el contorno de ojos con un poco de base y de finiquitar el rostro con un toque de polvos fijadores e iluminador. Lo último es la boca, donde aplica barra de labios y gloss delicadamente.

Y aunque es cierto que Hailey guía un poco a su marido durante el tutorial, en lo que respecta a la aplicación por parte de él no hay nada que objetar. De hecho, el resultado e mucho más digno de lo que cabría esperar.