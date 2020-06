26 jun 2020

Mila Ximénez está recibiendo una auténtica lluvia de mensajes de ánimo y reparadores desde que anunciara la pasada semana que se retiraba de manera temporal de la televisión para hacer frente a un cáncer de pulmón. La colaboradora de 'Sálvame no ocultaba el tremendo miedo que le provoca, y trataba de atender a los medios en todo lo que necesitaban antes de comenzar esa primera sesión de quimioterapia (con su hija Alba como mayor apoyo).

Uno de esos mensajes de aliento le llegaba de una persona que acaba de perder a su hijo por culpa de esta enfermedad. Alessadro Lequio (su desgarrador gesto en el cumpleaños de su hijo) aprovechaba su silla en 'El programa de Ana Rosa' para dirigirse a su compañera de cadena: "De verdad, un abrazo muy fuerte y le deseo de todo corazón que pueda salir adelante, porque sí. Seguro que sí".

Unas escuetas palabras de un Alessando al que aún le cuesta hablar cuando su hijo Álex es el trasfondo, porque la pérdida está muy reciente. Pero más que suficientes para provocar la emoción en Mila, manifestada a la revista 'Lecturas': "Me han dado ganas de abrazarle y de decirle: '¡Dios mío! ¿Qué vas a decir? No tienes nada que decir más que que el cielo nos proteja'".

Voy a hacer lo mismo que hizo ÁLex·

Era entonces cuando hacía un guiño al joven, que nos dejó el pasado 13 de mayo: "Hablaba como diciendo: '¡Mi hijo no pudo salir y a mí me encantaría que tú salieras!'. No sé si voy a salir, pero vamos a hacer lo mismo que hizo Álex, lo mismo que hace mucha gente. Voy a luchar, a estar positiva, voy a ayudar a la gente que está conmigo. Cuando me llaman mis amigos llorando, les digo: '¡No lloréis, que me da mucha rabia!'".

"La cara de esperanza y paz de este niño en los momentos más difíciles de su vida la voy a tener siempre presente cuando entre en episodios banales, de esos que hacemos crecer por no medir su importancia", escribió en su momento en su blog sobre Álex una Mila que, ahora, mira a los ojos a un cáncer al que piensa prestarle mucha batalla.