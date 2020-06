26 jun 2020

¿Quién no le ha dicho alguna vez a su acompañante que se ponga bien la camisa, que se quite alguna cosa de la cara o que se coloque para una foto? Pero si lo dice la Reina Letizia, parece que es una orden. Permítanme que difiera de esa interpretación (aquí, el vídeo al que nos vamos a referir a continuación).

Me refiero a la anécdota de los Reyes en su visita oficial a Canarias, enmarcada dentro de su gira por España. Ella, como cualquier mujer, le dice que se apoye en la barra, entiendo que con el ánimo de dar confianza a la gente y animarla a que acuda a los locales, o quizás para que estuviera más cómodo. Lejos de una orden o de querer por todos los medios dibujar a la monarca como una ‘mandona’, me parece una actitud habitual en muchas parejas. Nos encanta decirle al otro lo que tiene que hacer y cómo.

También el Rey le dice muchas cosas a ella en actos públicos aunque es cierto que nunca se le oye. Tiene esa habilidad. A nuestra Reina le puede aún el directo, deformación profesional. El otro día, en la visita al Centro de Alto Rendimiento de Madrid hablando con la deportista Lydia Valentín, la Reina le dijo que había visto las fotos que esta había subido al Instagram durante el confinamiento.

Un compañero muy avispado me hizo reflexionar sobre cómo la habían podido ver si la Casa Real no sigue a nadie en sus redes sociales. Eso es que la Reina tiene algún perfil privado o alguien de su gabinete se lo enseña, porque le gusta estar informada de todo.

Todos matarían porque les siguiera o por un ‘like’ suyo. Porque aunque la critiquen, gana en las distancias cortas. Y aunque no coma jamón, escucha a la gente, choca codos en plena pandemia, se hace ‘selfies’ y se muestra muy cariñosa. Es Reina, lo que no implica ser perfecta y eso que ella hace esfuerzos por conseguirlo. A mí me gusta más la cercana, la madre de Leonor y Sofía, la cultureta, la implicada en muchas causas sociales, la estilosa... en definitiva, la Reina.