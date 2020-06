27 jun 2020 sara corral

Tania Llasera es desde hace años una de las periodistas más seguidas de la televisión, y es que su continua reivindicación por la naturalidad ha hecho que se convierta en todo un icono para la sociedad. Esta semana, con toda la espontaneidad del mundo, Tania ha compartido con todos sus seguidores este posado en bikini con el que mandaba un mensaje a todos.

"¡En bikini por fin! Posar metiendo tripa como una condenada no está reñido con escribir un libro de recetas...o enseñar a nadar a tu hijo Pepe", comenzaba escribiendo la periodista, a lo que añadía: "Antes de que os pongáis a comentarme, no, no he perdido ni un gramo; de hecho he cogido peso en todo caso".

A pesar de haber hecho ayunos intermitentes, la joven asegura no haber perdido ni un solo gramo, y añadía: "Pero paso de medirme y pesarme, tengo Salud y un cuerpo que me sostiene cada día".

"Quiero vivir la vida y disfrutarla, agarrar cada momento con las dos manos! Y la mejor frase relativa al peso: 'Si no estoy sentada en tu cara que te importa mi peso'", terminaba de escribir la joven bajo estas divertidas imágenes en las que luce tipazo frente al espejo.