27 jun 2020

Terelu Campos, hija de María Teresa Campos, fue durante muchos años una de las caras más seguidas y adoradas del programa 'Sálvame'. Sin embargo, los constantes enfrentamientos con sus compañeros hicieron que la colaboradora pusiera punto y final a su etapa en el programa. Pero esta cuarentena a causa del COVID-19 ha dado para mucho, y Terelu, que ha sufrido grandes cambios (Tanto por fuera como por dentro), dio anoche una noticia que sin duda, dará mucho que hablar.

Anoche, mientras sus compañeros graban 'La última cena', Terelu disfrutaba de su primera fiesta tras el confinamiento con uno de sus mejores amigos, Juan Peña. "Amigos de arte y mi bailaora favorita, Terelu, que ha sacado su arte y entrega. Te quiero amiga", escribía él al pie de foto.

Pero, no mucho más tarde de ese mismo momento, Terelu recibía una llamada de María Patiño desde el plató de 'La última cena'. "La madre que me parió el susto que me habéis dado", decía la hija de María Teresa nada más descolgar el teléfono.

El programa invitaba a Terelu a participar un viernes como cocinera o comensal, y era María la encargada de darle este recado. Aunque la hija de María Teresa Campos había siempre negado su vuelta al programa, anoche dejó la puerta abierta, y entre un sí y un no, hizo que sus compañeros comenzaran a maquinar un plan para conseguir su regreso. ¿Será eso posible?