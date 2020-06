28 jun 2020 sara corral

Esta semana, una triste noticia sacudía el plató de 'Sálvame'. Una de sus colaboradoras más habituales, Mila Ximénez, desvelaba sufrir cáncer de pulmón, algo que dejó a todos conmocionados. Mila ha empezado ya los tratamientos para terminar con este agresivo cáncer. Y anoche, Lolita Flores, hija de Lola Flores y Antonio González, le mandaba un mensaje de lo más especial.

"Ella va a salir adelante, es una superviviente y sobreviviente", comenzaba a decir Lolita sobre Mila Ximénez y la grave enfermedad que sufre. "Mila ha pasado muchas cosas en la vida, nunca algo así, pero lo va a superar. Va a salir de esto, es muy fuerte", añadía.

Emocionada, la hija de Lola Flores decía: "Yo le he dicho que me llame para lo que quiera, a pesar de los enfados siempre la he querido mucho". Ambas, han compartido muchos años de amistad con los que han generado recuerdos imborrables.

"Recuerdo a Mila Santana, a la Mila de Marbella... Ella siempre tan guapa y tan sexy, a mi hermano Antonio le encantaba Mila", decía Lolita con los ojos vidriosos, a lo que añadía: "Ella venía mucho a mi casa y hablaba mucho con mi padre, que era muy amigo de Manolo Santana. Cada vez que voy a Marbella acabo llorando".