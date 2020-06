30 jun 2020

El día del aniversario de boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, el 15 de junio, Lorena Gómez, su cuñada, quiso tener un gesto con ellos en las redes sociales. Sin embargo, patinó. Con su mejor intención, rescató una foto de aquel día para compartirla en sus redes sociales, pero la imagen elegida se olvidaba a alguien muy importante: nada menos que la novia.

El gesto provocaba que se rescatase esa teoría de que entre ellas la relación no era buena, sino más bien todo lo contrario. Unos rumores a los que la cantante ahora ha querido poner fin con unas palabras en las que ha explicado los consejos que Pilar, mucho más experimentada en la materia, le ha dado durante el embarazo.

Lorena era captada por los reporteros durante una salida de su casa, y no tenía reparos en atenderlos. "La noche que estuvimos cenando me puso al día de todo, al final, ella va por el cuarto", respondía a la pregunta de si había recurrido a Pilar para que le diera esos pequeños trucos con los que afrontar que una es madre primeriza. Y en la respuesta ya iba implícito que se han visto después del confinamiento y que no hay problemas entre ellas.

"Ella me dio un par de consejos que me vinieron muy bien, sobre todo en temas de ejercicio, sobre lo que puedes o no puedes hacer en ese momento, que yo estaba de seis meses", confesaba la artista, que revelaba que su mayor preocupación antes de la llegada del niño era si sería capaz de ser buena madre, porque es muy perfeccionista en todo lo que hace.

Además, hacía hincapié en lo complicado que ha sido todo en medio de la pandemia. Lo que más, tener que esperar esas semanas estipuladas por los cambios de fases para que los abuelos pudieran conocer a un niño del que, como ella misma dice, es inseparable.