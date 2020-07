2 jul 2020

Sucedió hace mucho tiempo, pero Gloria Camila no lo va a olvidar nunca. Ni a perdonar. En medio del tsuanami mediático (la crítica en directo de su tía) que se ha originado en torno a Rocío Carrasco por las llamadas de atención de su hija, Rocío Flores, que implora un reencuentro, ha vuelto ese pasado en el que se rompió también la relación con su hermana pequeña.

El encargado de explicarlo hace tiempo, en 'El programa de Ana Rosa', fue Antonio Rossi. "Ella no se siente responsable ni con cargas para asumir ni cuidar, ni estar pendiente de estos niños", dijo entonces en relación a esa tarea que le encomendó José Ortega Cano cuando mandó a Gloria a Madrid a estudiar y a que encarrilase su vida.

Carrasco decidió no solo no cumplir, sino ignorar por completo qué hacía o a qué se dedicaba. Ahí empezaron los problemas entre ellas, los resquemores. Un punto de partida hasta confluir en la situación actual de no retorno a la que asistimos. Y parece que Gloria Camila no es la única de su familia con quien no hay marcha atrás.

Por si Carrasco tuviera poco con el lío de su hija y esa información que circula sobre una posible rueda de prensa que ofrecería en breve para dar respuesta a la exclusiva que concedió hace una semana, ahora regresa la sombra del motivo que llevó a que rompiera de manera definitiva con su hermana.