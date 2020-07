2 jul 2020

Nuevo capítulo en el culebrón de una reconciliación entre Rocío Carrasco y sus hijos que nunca llega. Desde que Rocío Flores apareciera en escena, las llamadas de atención en un intento a la desesperada de que su madre le dé la oportunidad, aunque sea, de ponerse frente a frente e intentar limar asperezas, se ha intensificado.

Dicen algunos que Carrasco tiene la intención de dar una rueda de prensa para un grupo reducido de profesionales del sector y responder a esa exclusiva que ofrecía su hija hace una semana y en la que lanzaba el enésimo grito a la desesperada para intentar forzar esa conversación pendiente. Otras fuentes sostienen que nada más lejos de las intenciones de Rocío madre...

Sea como fuere, ayer entró en escena un nuevo agente. Gloria Mohedano, tía de Carrasco, intervino por teléfono en 'Sálvame'. E hizo llorar de la emoción a Antonio David Flores, que estaba sentado en el plató en esos momentos. Porque la hermana de La más grande quiso afear la conducta de su sobrina, ya que no le parece normal que no sea capaz de dar su brazo a torcer e intentar recuperar la relación con sus hijos.

Antonio David no pudo contener las lágrimas durante la llamada de Gloria Mohedano para dar la cara por sus hijos frente a la actitud de Rocío Carrasco. pinit

"Estoy muy nerviosa", eran sus primeras palabras a Jorge Javier Vázquez antes de abrir la caja de Pandora y comenzar con ese discurso que hacía enmudecer a los presentes. "Es insoportable oír un día sí y otro no que los amigos de Rocío digan que no habla para no hacer daño a sus hijos. Soy su tía, aunque no se note", empezaba su argumentación.

Preguntas cargadas de intención

"Yo les pregunto a todos ¿hay algo más fuerte que se pueda hacer que ignorar a sus hijos? ¿Hay algo peor que sentir unos hijos que su madre los ignora? La he tenido como a una hija desde que nació y es muy fuerte ver a mi Rocío Flores, que es una niña maravillosa y que no ha tenido una mala palabra para su madre en la entrevista que ha hecho", defendía a la niña, provocando las lágrimas de Antonio David.

Esos niños no han hecho nada para merecer esto"

Una vez metida en faena, Gloria seguía deshogándose y reprendiendo a la madre de las criaturas: "Esos niños no han hecho nada para merecer esto. Si han hecho algo, que hable, llevar esa pena tantos años, esa niña que tiene tanto talante, es muy joven para ese peso que lleva. No entiendo la actitud de Rocío Carrasco".

"Que no se hable con nadie me da pena, pero lo aguanto, pero lo de sus hijos, no. No entiendo este cambio, no entiendo que diga que los Mohedano queremos dinero. Si tenemos dinero de mi hermana es porque ella nos los dio. Rocío nos dio gloria bendita a todos", proseguía, poniendo sobre la mesa ese tema de los problemas familiares en los que Carrasco se encuentra a un lado y el resto en el contrario.

No entiendo que se haya casado y no haya querido a los niños allí"

Jorge Javier le preguntaba sobre la injerencia que podría tener Fidel Albiac en esta postura. Gloria era clara: "Ha influido, pero ante unos hijos, la pareja no debería importar. Rocío no ha llamado por cumpleaños de los niños desde hace años, no entiendo que se haya casado y no haya querido a los niños allí". Y ponía de manifiesto que, si su hermana Rocío Jurado estuviese viva, las cosas serían muy diferentes.

"Aunque la niña hubiera hecho algo, tenía 15 años, eran unos niños y ella la madre, la adulta. Conmigo no ha hablado, habló con mi marido. Su versión coincide con lo de la niña y no hay nada para que estén tan distanciados y que una madre se separe de sus hijos", remataba en esa intervención que debería hacer reflexionar a su sobrina.