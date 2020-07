3 jul 2020

Hace un par de días, Sandra Barneda nos sorprendía con una de esas fotos de su intimidad que no le gusta airear. En medio de la semana del Orgullo, compartía una imagen besando a Nagore Robles. Durante los últimos meses se ha hablado mucho de su ruptura y posterior reconciliación, pero quizás necesitábamos esa prueba fehaciente de que las cosas marchaban con normalidad (y bien de amor) entre ellas.

Ahora, tendrán que separarse unas semanas. La presentadora sustituirá a Mónica Naranjo al frente de 'La isla de las tentaciones' y está ultimando los detalles para poner rumbo a la República Dominicana, donde se desarrolla ese 'reality' que revoluciono la parrilla a principios e año. Porque aunque tengamos que esperar para poder ver la emisión de esa segunda edición en nuestras teles, lo cierto es que el espacio se graba en verano. Como se hizo el año pasado.

A través de una rueda de prensa virtual, Sandra respondía ayer a las dudas sobre el formato y explicaba las novedades que veremos en esta nueva entrega de ese espacio que nos dejó momentos inolvidables como el grito de "Estefaníaaaaa" que tan famosos ha hecho a Fani Carbajo y Christofer (hoy participantes de 'La casa fuerte').

Sandra Barneda durante esa rueda de prensa virtual.

"Todos somos frágiles en el amor. Eso es parte de la magia de este formato", reflexionaba Barneda, que ponía en valor una de las novedades para ella: "Vivir el 'reality' 360 grados va a enriquecerlo más. El año pasado lo seguí al mismo ritmo que la audiencia pero ahora voy a tener mucha más información desde el principio y, capítulo a capítulo, voy a dar una visión más enriquecedora".

El amor hay que cultivarlo diariamente"

Y a pesar de atractivo que pueda tener meterse en una aventura como la que presenta 'La isla de las tentaciones', ella tiene claro si se embarcaría o no: "Creo que los participantes son unos valientes y nos ofrecen un escenario ideal para los que somos cobardes y no nos queremos poner tan a prueba, para que así, desde casa, podamos sincerarnos un poco más". ¿Cómo reaccionaría si tuviera la oportunidad de ver a su pareja cuando no está con ella? "No apretaría el botoncito. No por falta de confianza en ella, sino en cómo reaccionaría yo", era su contestación.

Sobre cómo debe comportarse con los concursantes, dónde debe trazar los límites, también era clara: "Debo vivirlo con prudencia y mucho respeto hacia ellos, acompañándoles en todo momento, pero con contención. Se trata de que ellos lo vivan sin ningún tipo de condicionamiento por mi parte".

Durante esa charla también tenía tiempo para poner sobre la mesa el consejo que ella cree que es la clave para que las relaciones de pareja gocen de buena salud y perduren con el paso del tiempo: "El amor hay que cultivarlo diariamente, es como una planta. Hay que escuchar a tu pareja y saber lo que necesita. Si no lo haces y te olvidas, la planta muere".