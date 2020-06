26 jun 2020

Entre el asombro y el dolor. Así era la reacción de Fani Carbajo (¿la nueva reina de los 'realities' de Mediaset?), encerrada en 'La casa fuerte' (este es el caché semanal de los concursantes), cuando se enteraba de que su tía se había sentado en el plató de 'Sálvame' asegurando que ella se había ganado la vida con la prostitución en una época concreta. Se quedaba tan destrozada, que incluso pedía abandonar el 'reality' de manera inmediata para emprender las medidas pertinentes contra ella.

"Llevo trabajando desde los 14 años y nunca me ha faltado para comer y cuando me ha hecho falta se lo he pedido a mi familia. Pido al programa salir mañana mismo para tomar medidas y demandarla", decía de manera contundente tras manifestar haberse quedado en 'shock' con esta puñalada que no había visto venir.

"¿La persona que ha criado a mi hermana, que para mí era como mi segunda madre, que ha tenido a mi hijo en brazos, a la que adoraba me ha hecho esto? ¿Y que mi novio lo sabía? No solo la voy a demandar yo también lo hará Christofer", decía evidentemente tocada, porque confiaba en alguien que ha esperado a la mínima para sentarse en un plató.

Fani sostiene que se debe a un asunto puramente económico: "Le pedí 50 euros de una factura que estaba a mi nombre, pero correspondía a ella". Era entonces cuando, mirando a cámara y consciente de que lo hace por hacer daño, le pedía que les dejara en paz.

"Si lo hubiera hecho tampoco se me cae la cara de vergüenza, cuando he tenido que robar para que mi hijo comiera porque su 'biológico' no me pasaba un duro lo he hecho... Solo quiero una infancia y un futuro para mi hijo, el que yo no he tenido", insistía muy tocada Fani, que no daba crédito a lo que está pasando en el exterior aprovechando su encierro.

"Me da miedo el daño que le puede causar a mi hijo. El primer día que se sentó la hija de mi madre en un plató me preguntó que qué hacía la tía ahí... Solo pido que a él no le afecte, no tienen miramientos porque están obsesionados conmigo... Pero a mi familia que nadie la pise", decía devastada Fani.

E insistía que, si está aprovechando el tirón de la tele, no es por fama, sino por hacer unos ahorros para que a su hijo no le falte de nada el día de mañana: "Me tienen envidia, yo no hablo de nadie, solo estoy aquí para darle a mi hijo la infancia y el futuro que yo no he tenido".

También Christofer, su pareja, tenía palabras de desaprobación pante esta traición familiar: "Es asqueroso, de vergüenza no, lo siguiente. No esperaba que Raquel fuera como su hermana, capaz de sentarse para llenarse el bolsillo de billetes. Con tal de ganar dinero ahí están".