4 jul 2020

Tiene el desparpajo de su madre, Agatha Ruiz de la Prada, pero es clavadita a su padre, Pedro J. Ramírez. Cósima es una mezcla explosiva que no necesita apellidos y una mujer adorable que ni evita preguntas ni titubea al dar las respuestas. Tras un tiempo al lado de su madre en el equipo creativo de la firma ha decidido dejar el nido para pasar un año sabático en París. Es lo que tienen cumplir 30 y llamarse Cósima.

Hoy Corazón Aparece como embajadora de Evax para un proyecto que anima a las mujeres a no poner límites en la vida. Son historias de mujeres que han roto moldes. ¿A usted qué le inspira?

Cósima Ramírez Inspirar a las niñas con ejemplos de mujeres poderosas y ambiciosas me parece que es la clave del futuro. El empoderamiento femenino es fundamental para un planeta bien gestionado y es básico contar con una legión de niñas sin límites. He tenido la suerte de tener una educación multicolor donde el optimismo ha sido fundamental. Parece algo simple, pero cuando lo aplicas a tu vida tiene efectos maravillosos.

H.C. ¿Y cómo es su lado serio?

C.R. Soy seria y nihilista, pero he tenido armas muy buenas como el ejemplo de mi madre y su filosofía agathista, que me ha servido para tener una risa pegadiza siempre presente.

H.C. ¿Qué le quita la sonrisa?

C.R. Quizá lo opuesto a lo que digo. Aquello que vaya en contra de que la gente sea auténtica. Nuestra situación política es frustrante y lo peor es que no apuestan por la inteligencia de los ciudadanos.

H.C. ¿Le ha resultado frustrante lo que hemos vivido estos meses de atrás con nuestros políticos?

C.R. Mucho. Era cuando mas les necesitábamos y han estado distraídos. No han hecho bien su trabajo y no se merecen ninguna ola. Han sido decepcionantes. Llevan años creyendo que ser políticos es pelearse entre ellos. Los partidos son tan cerrados que al final hay poca libertad para que destaque el talento.

H.C. ¿Se implicaría en política?

C.R. Años atrás sí me interesaba, pero hoy no. He conocido a políticos que iban con ideas atractivas pero nunca han conseguido sus objetivos

Cósima Ramírez durante la presentación ante los medios. pinit

H.C. Los jóvenes están hoy en el punto de mira porque de ustedes depende que podamos salir adelante.

C.R. Y tanto. Hemos heredado grandes problemas pero soy optimista y creo que mi generación, que tiene acceso a la información infinita, tiene todas las papeletas para conseguir un modelo más civilizado.

H.C. ¿Cómo ha vivido el confinamiento?

C.R. Soy una afortunada porque coincidió estando en Mallorca y allí he permanecido todo el tiempo. Me quedé sola en la casa de mi madre y ha sido un autoenamoramiento muy feliz. He aprendido a cocinar, he plantado un huerto… Fruto de esta pandemia ha sido también la decisión de irme a París para hacer un curso de literatura. He disfrutado de la lectura y creo que es el momento de hacerse este regalo. Me iré en septiembre y será un año sabático en el trabajo.

H.C. ¿Y cómo ha encajado su madre que se vaya un año de la firma con lo feliz que estaba con usted?

C.R. Estaba muy contenta pero tampoco puede estar tan dependiente de mí. Todos debemos ser más independientes y es el momento de hacerlo.

H.C. ¿Pero ha supuesto un disgusto esta decisión para Ágatha?

C.R. Hombre, mi madre siempre quiere tenerme muy cerca, pero le he explicado que es fundamental para mi evolución como persona.

H.C. Lo bueno es que ahora su madre también está feliz junto a su nueva pareja, Luis Gasset.

C.R. Ha sido el momento perfecto para salir de puntillas por la puerta de atrás.

H.C. Sigue viviendo con su madre.

C.R. Exacto. Voy a hacer 30 años y creo que ya toca el momento de salir.

"En esta época tan complicada mi gran amor ha sido la masa madre"

H.C. ¿Cómo ve a su madre?

C.R. La veo con una energía que no acabo de creerme que vaya a cumplir 60 años, porque está como una adolescente.

H.C. ¿Luis Gasset tiene su aprobado? Lo pregunto porque con Luismi Rodríguez, no estaba muy contenta…

C.R. Gasset tiene totalmente mi aprobado, aunque es verdad que lo acabo de conocer y no puedo decir mucho más. No dije que Luismi me caía mal, sino que tenían interés distintos. Lo que sí he recomendado a mi madre es que mantenga la amistad porque como personaje es muy divertido y mejor que como pareja.

H.C. ¿Y sus amores cómo van?

C.R. Aparcados por la pandemia. En esta época tan complicada, mi gran amor ha sido la masa madre.

H.C. ¿Qué hará este verano?

C.R. Estaré con los preparativos del máster. Por las playas no me verás.

H.C. Siempre ha sido el nexo de unión de sus padres.

C.R. Yo he tenido mi papel, pero reconozco que soy más combativa y que quien pone paz es mi hermano Tristán, que es el buda moderno. Me llevo bien con los dos y aunque viva con mi madre siempre he sido y soy más de mi padre.

H.C. ¿Se imagina que su padre tuviera otro hijo?

C.R. No me gustaría nada. Ya se lo decía de niña cuando mi madre me insinuaba que iba a tener un hermanito y yo me negaba en rotundo.

H.C. ¿Y tiene ganas de ser madre?

C.R. Todavía no. Con los progresos tenemos más tiempo para ser madres y ahora mismo no tengo ninguna intención. Ahora mi sueño es el máster y convertirme en la favorita de la universidad.

H.C. ¿Ahora que va a escribir cree que su historia merece ser contada?

C.R. Bueno, si se sabe contar bien, todo interesa.