5 jul 2020

El pasado 10 de junio se abrió el plazo de inscripciones para la I Carrera Virtual a favor de la Fundación Querer, con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos, que son muchos…

Hoy Corazón Tienen ustedes infinidad de proyectos.

Pilar Garcia de la Granja Son un montón y cada vez más. La crisis del COVID nos ha obligado a reinventarnos y con niños neurodivergentes es muy complicado, porque necesitan terapias, atención continúa y desarrollo de nuevas herramientas personalizadas.

H.C. Esta crisis ha provocado un vuelco en el día a día de todos, mayores y pequeños. Entre estos últimos, aquellos que tienen necesidades educativas especiales habrán experimentado un cambio mayor, si cabe.

P.G.G. Imagínate… hemos tenido un confinamiento horrible, a lo que se suma que no han abierto los coles de Educación Especial. Los niños y adolescentes que más atención necesitan y para los que el colegio es fundamental en su neuro desarrollo van a pasar seis meses metidos en sus casas. Indignante, doloroso, catastrófico… dice mucho del nivel de los que toman decisiones políticas. No es lo mismo un niño con síndrome de Down y una cardiopatía que un niño en el espectro autista o con trastorno de lenguaje. ¿Cómo es posible que esto esté pasando?

H.C. Es que solo en España, entre educación ordinaria con apoyos y educación especial, se estima que hay unos 250.000 niños y adolescentes. Serán muchas las familias que hayan pedido apoyo a través de internet para que sus hijos puedan seguir con su educación.

P.G.G. En la Fundación Querer nos dimos cuenta de la necesidad de hacer algo cuando empezamos a recibir decenas de mails de padres de toda España pidiendo «algún tipo de apoyo», actividades lectivas que no fueran «cocinar magdalenas». Con nuestra primera experiencia online tenemos cientos de familias de 12 países.

H.C. Una de las primeras acciones de la Fundación fue la de crear El cole de Celia y Pepe. Ahora han creado con ella El Cole en Casa.

P.G.G. Estamos en ello, de momento tenemos una web en la que hemos subido contenidos para ayudar en logopedia, oratoria, matemáticas… pero el proyecto en el que estamos trabajando ahora es un cole de verdad, desde infantil hasta ESO. Todos los contenidos adaptados a la forma de aprender de nuestros niños que, fundamentalmente, tienen retraso madurativo, trastorno del lenguaje, problemas para leer y comprender y problemas de coordinación menuda. Es mucho dinero, algo más de 160.000 euros, pero ahí vamos, poco a poco y con un equipo de voluntarios maravillosos de Indra, ESNE, Smartmind y nuestros profesionales de la Fundación. Si alguien nos ayuda, será responsable de ayudar a miles de niños y a sus familias.

H.C. Por cierto, ¿cómo está Pepe?

P.G.G. Muy bien. Creciendo y muy feliz. Muchas gracias.

H.C. Hablemos de la carrera virtual. ¿Quiénes se han hecho ya con un dorsal?

P.G.G. Cerca de 300 personas, a las que estaremos eternamente agradecidas. Todo el dinero de esta carrera virtual está destinado a pagar el coste de la plataforma, los contenidos del Cole en Casa y a ver si somos capaces de incorporar una herramienta de inteligencia artificial que es muy costosa.

H.C. ¿El plazo para hacerse con uno?

P.G.G. Hasta el 8 de julio. Comprar el dorsal cuesta solo cinco euros ¡imagínate que consiguiéramos el dinero!

H.C. Cada uno correrá cómo, cuándo y dónde quiera, pero todos bajo un mismo hashtag: #neuronascorredoras. Ahí podemos subir imágenes y experiencias alrededor de la carrera, ¿verdad?

P.G.G. ¡Sí, sí, por favor! De los corredores grandes y pequeños… es una aventura, pero algo había que inventarse y Eva Revuelta siempre está ahí para organizar.

H.C. La Fundación nació hace 4 años con el propósito de ayudar a niños con capacidad de aprendizaje aunque sufran una enfermedad neurológica y está centrada en proyectos educativos, científicos y de concienciación social. ¿Se investiga más ahora que cuando comenzaron?

P.G.G. Mira, yo soy muy hormiga. Solo gasto lo que puedo. Y en la Fundación igual. Tenemos cuatro grandes proyectos de investigación científica, dirigidos por médicos y científicos del Ciberer, La Paz, Icrea… nunca nos ha ayudado ninguna administración con un solo euro, ni para investigación científica ni de métodos de aprendizaje, ni para becar a niños del colegio en situación de vulnerabilidad. La educación de estos niños es muy costosa y nadie quiere ayudar. Están en lo contrario, en diluirles.

H.C. Queda mucha tarea por delante…

P.G.G. Para empezar falta que los padres de los niños neurotípicos se sumen a nosotros, para defender los derechos de los niños y adolescentes con discapacidad intelectual, su derecho a aprender y a que les enseñen con terapias, profes y expertos especializados. Faltan padres verdaderamente solidarios y progresistas que nos ayuden a que nuestros niños salgan adelante, sin estigmas y sobran los padres egoístas y reaccionarios que pretenden que nuestros hijos sirvan para que los suyos sean «buenas personas y aprendan a respetar». Falta hacer pedagogía en la sociedad.

H.C. Nos ponemos manos a la obra. Objetivo: conseguir el dorsal por 5 euros, inscribiéndonos en la plataforma oficial: www.rockthesport.com/es/evento/carrera-solidaria-virtual-fundacion-querer.