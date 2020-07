6 jul 2020

Tres meses ha durado la lucha de Nick Cordero contra el coronavirus, y finalmente ha sucumbido. El actor de Broadway, nominado al Premio Tony en 2014 por su interpretación en 'Bullets Over Broadway', ha muerto después de 95 días ingresado y poco después de, por primera vez en todo este tiempo, dar negativo al test.

Era su mujer, Amanda Kloots, quien se encargaba de dar la triste noticia en las redes sociales: "Dios tiene otro ángel en el cielo ahora. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de amor por su familia, cantando y rezando mientras dejaba gentilmente esta tierra".

"Estoy incrédula y sufriendo en todas las partes de mi alma. Mi corazón está roto ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante... Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente hablar. Fue un actor y músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días", continuaba Amanda.

Mi corazón está roto, no puedo imaginar nuestras vidas sin él"

Esta tenía palabras de agradecimiento hacia el médico que se ha encargado de su marido durante todos estos meses y que le ha hecho de soporte a ella en los momentos más oscuros: "Para el extraordinario doctor Nicks: Dr. David Ng, ¡usted fue mi doctor positivo! No hay muchos médicos como tú. Amable, inteligente, compasivo, asertivo y siempre ansioso por escuchar mis ideas locas o llamar a otro médico para que me diera una segunda opinión. Eres un diamante en bruto".

"No sé cómo agradecer lo suficiente a todos por la efusión de amor, apoyo y ayuda que hemos recibido estos últimos 95 días. No tenéis idea de cuánto levantásteis mi espíritu a las 3 de la tarde todos los días mientras el mundo cantaba la canción de Nick, 'Live Your Life'. Se lo cantamos hoy, tomados de sus manos", proseguía ese desahogo la viuda que deja Cordero.

"Mientras le cantaba la última línea, 'te darán un infierno, pero no los enciendas, mata tu luz no sin luchar. Vive tu vida', sonreí porque definitivamente peleó. Te amaré por siempre y siempre mi dulce hombre", remataba Kloots ese post en el que daba la noticia que jamás hubiese querido dar.

Ella misma explicaba en una entrevista en televisión la pasada semana que, si sobrevivía, Nick precisaría un doble trasplante de pulmón como consecuencia de las terribles secuelas que el Covid19 estaba dejando en su cuerpo.