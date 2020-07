6 jul 2020

Es un torrente de alegría y de buen humor. Así que, ver a Torito derrumbarse en un plató de televisión es algo impactante por inusual. Ayer, sucedía. Lo veíamos en 'Viva la vida', en el programa en el que colabora y en que se sometía a esa escalera de las emociones por la que están pasando todos sus compañeros, dejando a la luz sus miedos y sus sentimientos.

Torito empezaba por sincerarse sobre el mal momento profesional que atraviesa. Se sinceraba poniendo sobre la mesa el hecho de que no se siente suficientemente valorado. "Estoy decepcionado con la profesión y con Mediaset", decía con tal rotundidad que sus palabras podían cortarse en el aire. Y añadía: "Creo que me merezco más que salir cinco minutos a hacer el bufón en un programa". Confesaba que, si estaba en ese programa, es porque él mismo llamó al no tener trabajo.

Aunque, más allá de lo decepcionado que esté con el peso que le han dado en este espacio de fin de semana, lo que realmente impactaba de su aparición, era la confesión realizada sobre su salud. Porque hablaba por primera vez de una dolencia que le diagnosticaron hace 15 años y que le hace temer todos los días de su vida por no poder ver crecer a su hijo, que es el único por el que sigue sacando fuerzas.

Es muy difícil hacer reír cuando mi corazón solo quiere llorar"

"Hace 15 años me fui al súper como un día cualquiera y de repente no podía respirar. Cogí un taxi y me fui al hospital, me vieron tan mal que me dejaron ingresado. Ese día me convertí en un enfermo crónico de una enfermedad letal", explicaba ante Emma García y sin poder contener las lágrimas, dejando esa imagen a la que no nos tiene acostumbrados y que hacía enmudecer al plató.

"Estoy bien, estoy controlado, me tomo mis pastillas...", trataba de tranquilizar los ánimos antes de añadir una frase que se nos ha quedado grabada a fuego: "A veces es muy difícil hacer reír cuando mi corazón solo quiere llorar. Solo quería que vierais quien hay detrás del bufón".