10 jul 2020

Hace una semana era una estudiante de Derecho anónima, a la que solo los amigos veinteañeros conocían. Mi compañera Beatriz Cortázar dio sus iniciales y pistas suficientes para que en cuestión de minutos la prensa la identificase. Y fue Lydia Lozano en ‘Sálvame’ (Telecinco) la que destapó su rostro junto al de Enrique Ponce en una instantánea tomada en un bar de Mojácar. Vamos que la pareja lleve siete, uno, o dos meses, no se escondía. A qué estaba esperando Ponce para comunicar que su idílico matrimonio de 27 años con la gran dama Paloma Cuevas se había terminado y era ya solo una fachada.

Dato curioso, ya que el verano pasado yo me los encontré en la Gala de Starlite e iban cogidos de la mano y se mostraron cariñosos y unidos como siempre. Que si fue una actuación, nos la creímos todos. Ahora se escuda en que llevan separados dos años para justificar algunos escarceos extramatrimoniales que se le atribuyen aquí y en México. Hasta que apareció Ana Soria, la chica a la que conoció a través de las redes sociales, algo muy común en los jóvenes de esa generación, y empezaron a darse ‘likes’ a las fotos y mensajes que pasaron desapercibidos para todos.

Hasta que alguien en este triángulo amoroso quiso destapar la historia. No es difícil adivinar que la más beneficiada es Ana Soria, que paso del ostracismo ‘online’ a ocupar las portadas de todos los medios. Y forzar al matrimonio a reconocer su separación públicamente y más aún a que Ponce, hasta ahora callado como una tumba, reconociese que está ilusionado y enamorado. Bingo. Y pasa a tener 30.000 seguidores en sus redes y a que las marcas vean en ella a un rostro angelical que promocione sus productos.

No hay que subestimar a la gran dama, porque es lista y fuerte

Y ella entra al juego, y empieza a seguir a todos los periodistas de este país, como si estuviera preparándose para su debut. Y en 24 horas, desaparece de las redes. Y esos que su entorno asegura que le encantaba seguir a famosos, que no es casualidad lo de Ponce, ya que le gustan los toros y que lo de la abogacía es más una tradición familiar que una vocación. Que a ella le atrae más la idea de convertirse en una ‘influencer’ al estilo Paula Echevarría.

Es curioso que no enviara ningún burofax pidiendo que se preservara su intimidad al no ser una persona conocida teniendo despacho jurídico en casa. A caso buscaba el beneplácito de la prensa para lo que pueda venir, que es mucho seguro. Alguna abogada me viene a la mente que colgó la toga por los ‘photocall’, porque se gana mucho más. O famosa que se enamoró de su ídolo y se quedó con lo puesto. Cuidado Ana, que esta es una carrera de fondo. Y sino, que se lo digan a Paloma, que se ha desvivido por tener la familia perfecta y está aguantando estoicamente la derrota a base de portadas y de confidencias por WhatsApp. Pero no hay que subestimar a la gran dama, porque es lista y fuerte y se ha guardado varios ases en la manga, por si hay que entrar a matar.