10 jul 2020

Sobre las fricciones entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez, se ha hablado largo y tendido en los últimos años. Ambos estrellas de los medios de comunicación, mucho se ha escrito sobre el enfrentamiento que mantendrían dos de los pesos pesados de nuestra pequeña pantalla. Sin embargo, han demostrado que nada más lejos de la realidad.

¿Cómo? Con esa entrevista que ella le ha realizado al presentador catalán en el canal de YouTube con el que la veterana se está renovando en su manera de hacer periodismo. Sí, 'Enredadas' ha contado con Jorge Javier como invitado en el último de los episodios emitidos. Y este se abría en canal, sobre todo a la hora de hablar de cómo fue su relación con su padre y la reacción que este tuvo cuando se enteró de que era homosexual.

"Yo era el anti hijo de mi padre, lo que mi padre siempre había soñado para un hijo, pues yo era el contrario", explicaba el presentador sin tapujos, como a la hora de abordar el tema de la homosexualidad y cómo lo llevó su padre. "Yo a mi padre nunca se lo dije y me enteré que él lo sabía en una entrevista que yo di con mi madre para un programa de televisión".

Jorge Javier y María Teresa se saludan antes de comenzar la entrevista. pinit

Mi padre era un hombre bastante triste"

"Yo estaba en Badalona con mi madre almorzando y entonces me dijo con una tranquilidad que él ya lo sabía. Dijo que como yo era muy descuidado un chico me escribió una carta y la dejé por allí y mi padre la leyó. Mi padre dejó de preguntarme que si me iba a casar", explicaba sobre cómo se dieron las cosas.

También contaba que este no hubiese llevado nada bien la presencia mediática que su hijo tiene desde hace años en televisión y que ha ido creciendo de manera exponencial con el paso del tiempo: "Para él hubiera sido muy difícil el encuentro con la popularidad. Mi padre era lo contrario a mí. Supercallado, un hombre bastante triste".