19 jun 2020

De la mano de su gran amiga Meli Camacho, la televisiva María Teresa Camposdebuta como 'youtuber' con el espacio Enredadas en la red, donde hablarán de salud y belleza. Fiel a su estilo de los directos y la espontaneidad, Campos recurrirá a su experiencia personal a la hora de dar consejos mientras escucha a Camacho, que lleva décadas como experta en salud.

Meli y usted son dos viejas conocidas que han compartido mucho e incluso trabajo delante de las cámaras. Camacho es periodista especializada en salud y belleza, y usted no necesita ninguna presentación. Además son amigas, de las buenas, y cómplices de sus destinos

Meli además de íntima es una compañera de trabajo. Ella es periodista, pero siempre se ha dedicado a lo que más le gustaba como era la alimentación y estética, llegando a trabajar durante muchos años en el hospital Pío XII. Con la crisis anterior cerraron muchos centros de estética y decidí que colaborara en mi programa, 'Qué tiempo tan feliz' (Telecinco), y lo pasamos estupendamente. Días atrás me comentó que le habían ofrecido la posibilidad de crear este espacio en Youtube y deseaba hacerlo conmigo. Ni me lo pensé, ya que era la oportunidad de acercarme a un público diferente. Y en estos momentos, con todos los otros proyectos paralizados, decidí que era la ocasión.

Entiendo que el hecho de meterse a youtuber no implica que renuncie a volver a la televisión 'tradicional'.

Efectivamente. Para el lanzamiento de este canal el eslogan que repito siempre es que "mientras vuelvo a la tele", porque quiero dejar claro que esa es la idea, lo que pasa es que he descubierto un éxito con un público muy diferente tras pasar por el plató de Broncano y comprobar cómo gustaba a una audiencia más actual. Hay dos proyectos que están ahí pendientes de que cuando estemos en la normalidad todo puedan salir. Pero confieso que me hace mucha ilusión esta nueva aventura y que me descubra una nueva generación de espectadores.

Por lo que veo, son conversaciones entre dos mujeres que se conocen bien y que quieren estar al día de todo lo relacionado con asuntos de salud.

La gente está muy preocupada por esos asuntos y consideramos que hay demasiadas opiniones en los medios, y al final nunca sabes a quién hacer caso. Meli es una experta en nutrición, que entiende y sabe dar consejos. Yo tiraré de mi experiencia en la vida, pero también seré quien meta los dedos en todo lo que toquemos, pasado por el filtro de mi humor, que sabes me encanta pasarlo bien.

Dos mujeres que se juntan suelen acabar hablando de sexo. ¿Las oiremos?

No sé lo que surgirá porque no está todo decidido, salvo los tres primeros capítulos, que ya se han presentado. Ahí cuento muchas cosas, sobre mis gustos y costumbres, sobre lo que me haría o no estéticamente. También me sirve para aprender un montón, ya que en el programa me he enterado que yo no puedo comer como el resto de las personas porque somatizo todos los problemas con el estómago.

¿Y si le pregunto por sus miedos?

En eso coincido con la mayoría de la gente que hemos tenido miedo a coger el virus.

¿Rodarán siempre en su casa?

De momento hemos hecho todos los programas en el exterior, que está el jardín precioso y hay rincones muy bonitos.

¿En qué choca más con Meli?

Somos muy diferentes en nuestra manera de pensar pero entre amigas creo que lo mejor es evitar temas de conflicto porque nadie tiene porqué cambiar el pensamiento del otro y muchas veces es mejor callarse.

¿Cuál es su sueño, además de este nuevo proyecto?

Recuperar la normalidad, la que tenía, la de antes.