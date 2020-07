12 jul 2020

"Se puede decir que desapareció. Hemos tenido algún que otro desencuentro en la herencia, de ahí habría mucho que hablar", así abría Gloria Mohedano la caja de Pandora hace unos días cuando hablaba de la herencia de Rocío Jurado en relación a la espinosa relación de su sobrina, Rocío Carrasco con el resto de la familia.

Amador Mohedano daba algunos titulares, -muy polémicos- a 'Sábado Deluxe' que seguro, empeorarían la situación, justamente después de las palabras de Carrasco en 'Lazos de sangre' sobre sus desahogos puertas para dentro. Anoche, el hermano de Rocío Jurado acudió a plató para hablar del tema y dejo algunas declaraciones muy contundente.

Explicó que la situación era muy triste y que distaba mucho de la unión en la que habían vivido durante los últimos años de la cantante. Afirmó, que la situación no actual de la familia no le gustaría nada a su hermana y dejó claro que los conflictos no hacen más que crecer entre ellos. "Nos dijo que o firmábamos la tasación que había hecho o mandaba un comunicado a la prensa", dijo anoche.

No obstante, no se cedió al chantaje y se pidieron seis meses más para llegar a un acuerdo. "Mi cuñado hizo las valoraciones del legado de mi hermana y fuimos a Hacienda con los dos informes. Allí nos dijeron que habían intentado engañarnos", decía Amador que también habló de l drama de Rocío Flores y su madre, dejando claro que puede haber una tercera persona interfiriendo en esa mala relación.