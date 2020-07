10 jul 2020

"Se puede decir que desapareció. Hemos tenido algún que otro desencuentro en la herencia, de ahí habría mucho que hablar". Así daba una pista Gloria Mohedano, hace unos días, de una de las aristas más problemáticas en la relación de su sobrina Rocío Carrasco con el resto de su familia: el de la herencia de Rocío Jurado. Un tema espinoso sobre el que, ahora, parece que Amador quiere profundizar y dar detalles.

El hermano de La más grande ha concedido unas declaraciones a 'Sábado Deluxe' que van a abrir ampollas, máxime después de esas polémicas palabras que pronunció este miércoles Carrasco en 'Lazos de sangre', advirtiendo que ella se desahogaba de puertas para dentro de su casa, poniendo en entredicho que lo que hace el resto de su familia, con la consabida exposición mediática, sea lo correcto.

"El día de la notaria estábamos Gloria y José Antonio, Rosa y yo, Ortega Cano, el notario y Rocío Carrasco. De pronto apareció la albacea y me llevó a un despacho aparte. Me enseñó dos escritos, los leí y pregunté que qué quería decir. Me dijo que si no firmaba éste que era el escrito en el que nosotros teníamos que ceder en todo lo que ella dijera, el otro se lo daba a la prensa", ahonda en el tema Amador.

"Salí hablé con mi familia, leímos todo el documento y cuando fui a darle a ella el escrito diciendo que no estábamos de acuerdo, cogió y se fue. Mi sobrina se puso de pie y le dijo a Gloria que era una sinvergüenza. Yo le pedí a mi sobrina que le pidiera perdón", remata en esas declaraciones que van a agitar aún más el ambiente.

Este puede ser el motivo del inicio de las fricciones y que iría en contra de lo que explicó Gloria hace unos días, manifestando que no había habido nada grave para que se hiciera efectiva esa distancia entre todos ellos.

Amador ha dado solo una pincelada, pero parece estar dispuesto a tirar de la manta y poner en más aprietos a una Rocío que no sabemos si será capaz de seguir con esa estrategia del silencio ante los ataques incesantes de su entorno.