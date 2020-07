14 jul 2020

Ernesto Sevilla López nació en Albacete, Castilla-La Mancha, el 16 de mayo de 1978. De profesión director, actor, humorista, guionista y presentador de televisión. Licenciado en Bellas Artes por la facultad de Bellas Artes de Cuenca y con una dilatada carrera profesional, Ernesto comenzó como guionista del canal Paramount Comedy en España. En el año 2008 tuvo la oportunidad de llevar su programa 'Muchachada Nui' a La 2 junto con sus compañeros Joaquín Reyes, Julián López, Raúl Cimas y Carlos Areces.

Además, le hemos podido ver en la serie 'La que se avecina', en Mediaset. En 2018 presentó la XXXII edición de los premios Goya junto a Joaquín Reyes. El pasado año tuvo un papel principal en la película 'Lo dejo cuando quiera', dirigida por Carlos Theron. Este verano comienza el rodaje de la película 'Interrail' de Fernando García-Ruíz con Arturo Valls y Julián López.

Corazón Considerado uno de los grandes humoristas españoles, Ernesto Sevilla me presenta a Elvis, su nuevo amigo: un galgo italiano guapo, guapo, guapo. ¿Fue decisión suya tener un compañero de piso?

Ernesto Sevilla Hacía tiempo que quería tener perro, pero no me atrevía a dar el paso. Fue mi hermana melliza Josefina la que llegó un día con Elvis. Tenía dos meses, ahora casi tiene un año. Estoy feliz con él.

C. Elvis era un bebé. ¿Cómo reaccionó ante un regalo tan particular?

E. S. Es muy cariñoso y enseguida me ganó. Nunca había tenido perro y me di cuenta de que era una gran responsabilidad. Yo no dormía y él hacía todas sus necesidades por toda la casa… Lo que hacen los cachorros. Al principio, entraba en Internet y veía muchos tutoriales, es todo un mundo. Pero no le he enseñado muchas cosas, me gusta que haga un poco lo que él quiera.

C. Los cachorros hacen trastadas.

E. S. Eso me dijeron y tomé precauciones. Le puse una jaula a la televisión para que no mordiera los cables y guardé las cosas más delicadas, pero no ha hecho nada destacable. Ha mordisqueado algún cojín, sus juguetes… Elvis es muy tranquilo, tiene picos de actividad durante el día y quiere jugar, pero enseguida se duerme, es muy tranquilo.

C. El nombre de Elvis, ¿se lo puso por Elvis Presley?

E. S. A mí me gusta mucho Elvis Presley y como nombre me hacía mucha gracia. Pero luego he descubierto que hay muchos Elvis caninos.

C. Aunque es un galgo pequeño y tranquilo, ¿ha echado Elvis de menos no poder salir a la calle durante el confinamiento como lo hacía habitualmente?

E. S. Yo tengo un pasillo muy largo en mi casa y ahí se ha echado alguna carrera. Suelo sacarle por Madrid Río, y allí sí que corre…

C. Elvis ya conoce los platós de televisión. Estuvo en la Resistencia (Movistar+) y seguro que tiene admiradoras. ¿Ha pensado en su futuro amoroso?

E. S. Elvis fue un regalo. Yo soy partidario de la adopción y no le voy a dejar que tenga descendencia, aunque por un momento pensé en buscarle un compañero para que estuviera con alguien de su especie, pero de momento no lo voy a hacer.

C. ¿Con quién se queda cuando usted está fuera de casa?

E. S. Trabajo mucho fuera y lo que hago es dejarle en una guardería. Allí está con un montón de amigos caninos donde se lo pasa muy bien. Se llama Wag Wag y la recomiendo porque es un sitio maravilloso.

C. También habrán hecho algún viajecito juntos.

E. S. Sí. Siempre se viene conmigo cuando voy a ver a mi familia a Albacete. Le quieren mucho en mi tierra.

C. ¿Cómo ha llevado usted el confinamiento?

E. S. He estado encerrado totalmente. Salía cada quince días para ir a la Resistencia y tuve un día a la semana en Instagram un directo con Sergio 'El Monaguillo'. Hubo un momento que tuve que dejar de ver las noticias, me agobiaba. Pensé mucho en cómo cambiarían nuestras vidas con esta situación… Pero Elvis ha sido importantísimo, me ha hecho muchísima compañía.

C. ¿Tiene preferencia por alguna de sus facetas profesionales: director, actor, humorista, guionista y presentador de televisión?

E. S. Me gusta todo lo que hago. Pero a lo largo de los años y con la experiencia que tengo, he notado que me gusta mucho dirigir.

C. Por último, ¿algún proyecto en ciernes?

E. S. Sí, empiezo el rodaje de la película Interrail de Fernando García-Ruíz con Arturo Valls y Julián López.