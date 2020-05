12 may 2020

Sergio Fernández, conocido como 'El Monaguillo', nació en Marbella, Málaga, el 20 de diciembre de 1973. Es humorista, actor y locutor de radio. Colaborador de 'El hormiguero', en Antena 3, desde hace más de veinte años los oyentes de Onda Cero han podido escucharle en diferentes programas de la cadena ('Esto es lo que hay', 'La noche es nuestra', 'La parroquia del Monaguillo', y 'Más de uno' con Carlos Alsina).

Recientemente ha protagonizado la obra de teatro 'Taxi, junto a Josema Yuste, en el teatro de La Latina, escenario que ha bajado el telón como el resto de teatros debido al Covid-19. Aunque él espera volver pronto con su último espectáculo, 'Solo lo veo'. Un éxito de taquilla desde hace dos temporadas.

Sergio tiene un Schnauzer miniatura, al que ha puesto un curioso nombre, Chulo, que nació en Cartagena, Murcia.

Corazón Sergio, ¿cree que Chulo hace honor a su nombre?

Sergio Sí, porque desde muy pequeño tiene unos andares muy chulos. Tanto que cuando salía a la calle, todo el mundo se lo decía. Y se quedó con el nombre.

C. Tiene catorce años, ¿sigue moviendo las caderas o ahora es más hogareño?

S. Le ha gustado mucho la calle, pero se ha quedado un poco sordo y creo que la vista también le falla. Nos ha dado algún susto y ha tenido varias operaciones, pero lo más grave ha sido las piedras en la vesícula. Tiene que tomar un pienso específico para esta dolencia que le hace beber mucha agua. Lleva una cantimplora con la que parece que va de excursión con Jesús Calleja. Todo esto ha hecho que se haya vuelto asustadizo y un poco gruñón. Pero te aseguro que tiene una estupenda calidad de vida, tiene una buena jubilación.

C. ¿Es cierto que con quien mejor se lleva es con su hija Carolina?

S. Sí. A ella no le gruñe, le tiene un respeto absoluto. Carolina tiene once años y podemos decir que Chulo la cuidó desde muy pequeña. Cuando mi hija nació, la pusimos en una cestita en el suelo para que la conociera. Se acercó, la vio, y siguió su vida. Chulo se puede enfadar con nosotros, pero con Carolina nunca. Ahora es ella quien cuida y está pendiente de Chulo.

C. Seguro que con sus andares habrá sido un gran conquistador, ¿me equivoco?

S. El amor no le ha interesado nada, ni si quiera por Internet. No ha practicado ni el cibersexo, pero ir a la playa le encanta.

C. Onda Cero, El hormiguero, teatro... ¿Le queda tiempo para ir a la playa?

S. Este año vamos a ver cómo va todo con lo del Covid-19.

C. Los teatros han bajado el telón. Usted estaba en La Latina con su espectáculo, Solo lo veo. ¿Volverá después del confinamiento?

S. Sí. Llevo dos temporadas, desde de que terminé con Josema Yuste la obra Taxi. Jesús Cimarra, el dueño del teatro La Latina, me ofreció quedarme y ahí me quedé con Solo lo veo. Un espectáculo con el que también hemos estado de gira. Es un proyecto diferente a lo que la gente espera y con el que volveré cuando se abran los teatros.

C. Colaborador de 'Tu cara me suena', también lo han tenido que suspender.

S. Nos hemos quedado sin hacer las tres últimas galas porque se suspendió el programa y nos tuvimos que volver de Barcelona. Cuando se pueda, volveremos los lunes y martes y grabaremos un par de galas: la semifinal y la final.

C. Sergio, 'El Monaguillo': de todas sus facetas, ¿con cuál se siente más cómodo?

S. Donde mejor me siento es en la radio. Es como si estuviera charlando en un bar con unos amigos. Llevo 23 años y es lo que menos miedo me produce. Pero tanto en teatro como en televisión, he trabajado con grandes profesionales: Josema Yuste, Pablo Motos... Ellos han conseguido que me sienta cómodo en todos los escenarios.

C. Aprovechando el confinamiento, ¿trabaja en algún proyecto nuevo?

S. Estoy escribiendo un nuevo libro que entregaré en verano y se publicará en Navidad. Además, estoy renovando los chistes para alimentar el personaje de 'El Monaguillo'.

C. ¿Quién es su referente?

S. Mi referente es Chiquito de la Calzada, pero he creado mi propio mundo utilizando mis propias palabras como hizo él.

C. Dígame una.

S. Por ejemplo: Confitado en vez de confinado… Mi oficio es crear humor. Ahora tengo un directo todas las semanas en Instagram con Ernesto Sevilla, muy divertido.