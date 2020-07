16 jul 2020

En los últimos días hemos asistido a un crecimiento en el número de contagios por coronavirus y de focos de rebrote de la misma enfermedad. Y Dani Martín, enfadado, ha querido lanzar un mensaje de lo más contundente con el fin de que hagamos un poco de examen de conciencia y pensemos si, después de todo este tiempo que hemos estado encerrados, nos merece la pena ponernos en riesgo a nosotros mismos y a los demás fruto de la irresponsabilidad.

Tal vez haya más idiotas de lo que creíamos"

El cantante ha utilizado Twitter para mostrar su enfado por lo que estamos viendo en las últimas semanas. Tres tuits en los que reflexiona, pero en los que se cuestiona si la estupidez humana es más grande de lo que se planteaba, si tenemos entre nosotros a más idiotas de lo que se pudiera haber imaginado nunca.

"¿Por qué no somos capaces, solos, de cumplir la ley? ¿Por qué no utilizamos el sentido común? ¿Por qué somos tan irresponsables? Se puede ser joven, menos joven, mayor o idiota", se puede leer en el primero de esos mensajes, al que sigue este otro: "Los idiotas no han vivido cerca esto que estamos padeciendo, y si lo han vivido y siguen sin aplicar el sentido común, es que son muy idiotas. Tal vez haya más idiotas en el mundo de lo que creíamos".

Por qué no somos capaces, solos, de cumplir la ley? Por qué no utilizamos el sentido común? Por qué somos tan irresponsables?

Se puede ser joven, menos joven, mayor o idiota. — Dani Martín (@_danielmartin_) July 14, 2020

"El resto no lo somos tanto como vosotros y queremos vivir, prosperar y salir de esta mierda, dejad de frenarnos, de cargaros nuestra libertad y nuestra posibilidad de ser personas y hacer uso de nuestra vida. Gracias", termina Dani quien. quizás, por la repercusión que tiene, consiga que alguno más de todos esos que creen que el peligro se ha marchado, se piense las cosas mejor antes de transgredir unas normas que deberían habernos quedado claras.