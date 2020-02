28 feb 2020

Fue el golpe más duro de su vida. Una tragedia que acompañará a Dani Martín toda su vida. Era 2009, cuando su hermana Miriam tenía tan solo 34 años, cuando falleció de manera repentina rompiéndole la vida en mil pedazos al cantante. Han sido varias las veces que le ha rendido homenaje de manera pública.

La última, esta semana, dedicándole una canción para la que él mismo se acompaña con una guitarra: 'Cómo me gustaría contarte'. "Dónde habré guardao los besos, esos que te quise dar. Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar. Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar. Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar… CÓMO ME GUSTARÍA CONTARTE…", escribe junto a la publicación.

Una publicación que ha cosechado miles de reproducciones y que ha provocado que sus seguidores se emocionen y lo expresen al lado, pero también que le manden toda la fuerza para que sea capaz de ver la luz en los momentos más complicados de ese recuerdo a su hermana.