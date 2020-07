16 jul 2020

Con mucho pesar Anabel Pantoja anunciaba en 'Sálvame', en pleno confinamiento, que se veía obligada a retrasar su boda con Omar Sánchez "hasta cuando se pueda". La colaboradora, que esperaba con ansias la llegada de ese momento en el que iba a montar un fiestón junto a sus amigos y esa familia con la que siempre ha estado más unida, veía frustrados sus planes.

Y la fiesta tendrá que esperar, porque las medidas de seguridad y de higiene no permiten hacer eventos de dimensiones 'macro'. Pero, ¿y si la pareja hubiese sellado su amor de manera oficial firmando los papeles del matrimonio? Justo esa es la pregunta que se cierne sobre sus cabezas tras una de las últimas imágenes que ella misma ha compartido en Instagram.

Es cierto que el mensaje siembre alguna duda, pero esa foto en la que se ven las manos entrelazadas con unos anillos idénticos, han sembrado una duda, un rumor inevitable. "No hace falta firmar el papel ni tampoco vestirme de blanco, de momento solo quiero seguir caminando a tu lado hasta que me vaya de este mundo... Me encanta celebrar ser más vieja que tú", se puede leer al lado de la imagen.

Anabel hace alusión a esos 34 años que cumplió ayer. Un día en el que recibió una lluvia de mensajes y de felicitaciones acordes con el cariño que se ha ganado y con la repercusión que ha ganado su imagen en las redes sociales estos meses. Al finalizar el día, ella misma mostraba su tarta de cumpleaños.