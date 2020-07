17 jul 2020

Los premios de periodismo que cada año entrega el diario 'ABC' cumplen estos días un siglo de vida. Y la celebración no ha podido ser mayor. Después de meses de incertidumbre por la situación sanitaria, los premios Mariano de Cavia supusieron la puesta de largo de la nueva normalidad en el mundo del periodismo y la cultura y además sirvieron para inaugurar la nueva sede del grupo Vocento en Madrid.

La velada contó, como en anteriores ocasiones, con la presencia de los Reyes y de diversos representantes de las distintas instituciones, como la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, así como el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

Don Felipe, en su discurso mostró su satisfacción por que finalmente el encuentro se hubiera podido producir: "Nos alegramos mucho, la Reina y yo, de que finalmente, con lo que todos hemos vivido estos meses, sea posible reunirnos aquí esta noche para celebrar esta cita clásica de nuestro periodismo". Además, quiso dar su enhorabuena a los anfitriones por cumlir 100 años de premios "cuando, ciertamente, España, como tantos países en todo el mundo, atraviesa por unas circunstancias realmente muy difíciles".

Para el primer evento de noche al que doña Letizia ha asistido en 2020, la Reina se decantó por un diseño de Roberto Torretta, que ya había lucido en dos ocasiones anteriores. La primera durante su viaje oficial a Argentina en marzo de 2019 y la segunda, durante el aniversario del diario 'El Mundo' en octubre. El diseño original era en azul marino, pero el diseñador reeditó el vestido en color rojo para doña Letizia. Completó el 'look' con unos tacones de Manolo Blahnik, una cartera de mano de Bottega Veneta y su inseparable anillo de Karen Hallam.

Una velada agradable

Este año los galardones recayeron en tres nombres muy conocidos en el mundo de la comunicación, tres históricos con personalidad y garra periodística.

El primero, el premio de Periodismo Mariano de Cavia, fue a parar a manos del también escritor Arturo Pérez Reverte, que agradeció un galardón que aseguró que debería ser para su gran amigo, el periodista David Gistau, fallecido en febrero de este año. Y además, destacó el papel regulador de la prensa en la sociedad al decir que "el único freno que conocen el político, el financiero o el notable, cuando alcanzan cotas perversas de poder, es el miedo a la prensa libre". Por otro lado, el premio Luca de Tena acabó en manos de la periodista Maruja Torres, quien destacó en su discurso la concordia de la noche: "Ese ingrediente de la vida cotidiana que tanto necesitamos en otras esferas".

Y quiso poner en valor la figura de dos mujeres: la de su compañera en Cambio 16, Carmen Rico-Godoy, y la de la madre de esta, Josefina Carabias, que recibió el mismo galardón que Torres recogía esa noche en 1952. También se dirigió a una tercera, Catalina Luca de Tena, presidenta-editora de Vocento, porque, dijo, "me consta que le hace feliz que las mujeres seamos premiadas".

Por su parte el premio Mingote fue para el fotógrafo Daniel Duch, que desempeña su labor en La Vanguardia. Duch reivindicó el papel de los fotoperiodistas en la búsqueda y consecución de la información. "Los fotógrafos, no somos los chicos que hacemos las fotos, somos fotoperiodistas. Nosotros tenemos nuestra mirada en la noticia. Y puede o no ser diferente de la mirada o enfoque del redactor, pero no es ni más ni menos, somos diferentes", señalaba durante su discurso.