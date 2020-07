17 jul 2020

Hay quienes viven ajenos a la actualidad del mundo del corazón y de la televisión... y luego está Labrador. El ex de Ylenia Padilla y concursante de 'La casa fuerte' cometía anoche una tremenda de pata en plena gala del 'reality'. La damnificada por sus palabras, una Toñi Moreno que, para suerte de él, se lo tomaba con sentido del humor.

¿Qué pasó? Cara a cara con ella, le preguntaba que para cuando llegaba el niño al mundo... Claro, la tensión se hacía en el ambiente en ese mismo momento y justo antes de que Toñi le aclarara que ya había sido madre. "No lo sabía, en el confinamiento no he visto la tele", era la excusa con la que trataba salir del jardín en el que se había metido solito.

"No he bajado todo el peso, pero embarazada no estoy…", eran las palabras con las que Toñi zanjaba ese momento tan incómodo en una de las noches más complicadas para el joven al que conocimos de la mano de 'Gandía Shore' tras enfrentarse a dos de sus mayores detractores en el 'reality', Pilar Yuste y Rafa Mora.

Recordemos que Moreno dio a luz a finales de enero. Y que durante todos estos meses ha compartido en sus redes sociales cómo está siendo la experiencia con esta maternidad que le ha llegado por primera vez a los 46 años.